Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью юриста практики военного права Ярослава Звоненко для РБК-Украина. Он объяснил, как правильно защитить свои права.

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Как выйти из розыска из-за мобилизации

Если лицо было объявлено в розыск из-за мобилизации, первоочередным шагом является добровольное обращение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, предоставив необходимые документы, подтверждающие личность и причины отсутствия.

Юрист советует не медлить и решить проблему добровольно, ведь для быстрого решения ситуации важно обратиться в ТЦК, имея документы, подтверждающие личность, а также объяснить причины отсутствия.

Если есть уважительные причины, такие как болезнь или семейные обстоятельства, стоит предоставить подтверждение в виде медицинских справок или свидетельства о смерти. Кроме того, стоит заручиться поддержкой адвоката для защиты от возможных незаконных действий.

Если объявление в розыск является незаконным, например, если не была получена повестка или есть право на отсрочку, гражданин может обжаловать действия ТЦК в суде. Юрист также пояснил, что розыск условно делится на три вида: административный, внутренний в ТЦК и уголовный.

Ярослав Звоненко заметил, что основной причиной попадания в розыск является нарушение учета военнообязанных, такие как отказ от прохождения военно-врачебной комиссии, неявка по повестке или несоответствие учетных данных.

Нарушения заносятся в систему "Оберег", а после этого подается заявление на объявление лица в административный розыск. В случае уклонения от мобилизации, лицо могут объявить в уголовный розыск.

