Какие существуют виды повесток и что означает каждый из них – рассказывает 24 Канал. Стоит отметить, что мобилизацию и действие военного положения в Украине было продлено сроком на 90 дней – то есть до 7 февраля 2025 года.

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Какие существуют виды повесток

На сегодня в Украине существует три вида повесток, которые могут получить граждане:

повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д;



Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д; повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. Стоит отметить, что к повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке также будет указан вывод ВВК о пригодности или непригодности к военной службе;



Эта повестка с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. Стоит отметить, что к повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке также будет указан вывод ВВК о пригодности или непригодности к военной службе; мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Также существуют повестки для призыва на срочную военную службу. Однако сейчас в Украине такие повестки не выдают, ведь призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации.

К слову, военнообязанные украинцы, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). По закону, это нужно сделать до 5 февраля 2025 года.