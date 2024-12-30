Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на закон № 3621. Отмечается, что в случае невыполнения требования пройти ВВК, граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

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Кому нужно снова пройти ВВК

В Украине 4 мая вступил в силу закон, который фактически отменил статус "ограниченно годный". Этим же законом был предусмотрен срок в 9 месяцев, для того, чтобы ограниченно годные повторно прошли ВВК и получили один из актуальных статусов.

Важно! Это решение касается всех, кто имел статус "ограниченно годный", независимо от того, когда они проходили предварительное медицинское обследование.

Сейчас в Украине есть такие актуальные статусы для военнообязанных:

годен к военной службе;

годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, нуждающийся в лечении, отпуске или увольнении;

непригоден с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета.

К слову, ранее стало известно, что Кабинет Министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Теперь от мобилизации могут бронировать и священнослужителей.