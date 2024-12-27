Для военнообязанных украинцев и украинок 2024 год был очень насыщенным на события и инновации. В мае, после полугода обсуждений и рассмотрений, вступил в силу новый мобилизационный закон. Он предусматривал требование обновить данные в течение двух месяцев под угрозой штрафа.

Вскоре Минобороны запустило приложение "Резерв+" для обновления данных без ТЦК, а вместе с Минцифры оборонное ведомство запустило бронирование через Дию. После приостановления бронирования осенью с 1 декабря бронирование через Дию стало единственной опцией.

В 2025 году государство планирует внедрять цифровое направление в ВВК и некоторые новые законопроекты, в частности о выезде за границу и демобилизации. 24 Канал собрал все главные изменения в мобилизации в 2024 году и планы на 2025 год.

Что изменилось в процессе мобилизации в Украине в 2024 году

В 2024 году в Украине приняли обновленный закон о мобилизации, который внес ряд изменений в процесс воинского учета и призыва. Среди основных положений следующие:

Снижение призывного возраста: призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. Это означает, что мужчины в возрасте от 25 лет подлежат мобилизации.

призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. Это означает, что мужчины в возрасте от 25 лет подлежат мобилизации. Обновление данных воинского учета: с 18 мая все мужчины в возрасте 18 – 60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои данные для воинского учета. Речь идет об актуализации адреса проживания, контактных номеров телефона и электронной почты.

с 18 мая все мужчины в возрасте 18 – 60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои данные для воинского учета. Речь идет об актуализации адреса проживания, контактных номеров телефона и электронной почты. Усиление ответственности за нарушение воинского учета: военнообязанные, которые нарушили правила воинского учета, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате, но планируется добавить такую возможность в приложении "Резерв+".

Сейчас мобилизация и военное положение в Украине продлены до 7 февраля 2025 года. Это означает, что призыв на военную службу будет продолжаться.

Обязательное ношение военно-учетных документов : граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования (ТЦК), полиции или Государственной пограничной службы в пограничных зонах и на пунктах пропуска через государственную границу.

: граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования (ТЦК), полиции или Государственной пограничной службы в пограничных зонах и на пунктах пропуска через государственную границу. Ответственность за уклонение от мобилизации: закон усилил ответственность за уклонение от мобилизации и нарушение правил воинского учета, предусматривая административные и уголовные наказания в зависимости от тяжести нарушения, в частности для работодателей.

Кого мобилизуют по повесткам в первую очередь В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль



По словам Шмыгаля, 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", поступают к гражданам, которые не зарегистрированы как налогоплательщики и не имеют официального трудоустройства.



"Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена", – подчеркнул он. Премьер также отметил, что только 2% повесток в сентябре – ноябре были направлены трудоустроенным гражданам. В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что подавляющее большинство повесток во время мобилизации направляется к лицам, которые официально не работают и не платят налогов.По словам Шмыгаля, 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", поступают к гражданам, которые не зарегистрированы как налогоплательщики и не имеют официального трудоустройства."Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена", – подчеркнул он. Премьер также отметил, что только 2% повесток в сентябре – ноябре были направлены трудоустроенным гражданам.

Кто может получить отсрочку и бронирование

В Украине во время мобилизации определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва.

Среди лиц, которые имеют право на отсрочку, следующие:

лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать либо родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время защиты Украины с 2014 года;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

работники органов государственной власти, судов, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Бюро экономической безопасности;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

студенты и аспиранты, которые учатся на дневной форме обучения и бюджетной форме (для аспирантов).

Отсрочка предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины.

Обратите внимание! С 1 декабря 2024 года бронирование военнообязанных будет осуществляться только через портал Дия. Забронироваться могут сотрудники предприятий и организаций, получивших статус критических.

Выписку о бронировании можно скачать и распечатать при необходимости. Кабинет Министров обновил порядок бронирования, установив, что отсрочки от призыва, предоставленные Минэкономики или через Дию, будут действовать до 28 февраля 2025 года.

Бронировать работников могут только предприятия, отвечающие двум главным требованиям: средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты и зарплата работника, которого бронируют, также должна соответствовать этому минимуму. Кроме того, предприятие не должно иметь налоговой задолженности. Срок действия брони – 12 месяцев.

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Чтобы забронировать работника через Дию, руководитель предприятия или уполномоченное лицо должны авторизоваться на портале, указать данные о работнике и предприятии, а также утвердить заявление электронной подписью.

Система проверит соответствие предприятия требованиям и предоставит результат в течение 72 часов. В случае положительного решения Минобороны переведет работника на специальный учет. Выписку о бронировании можно скачать с портала и сохранить для дальнейшего использования.

Важно! Кабинет министров автоматически продлит действующие бронирования от мобилизации на месяц. Такое решение приняли из-за кибератаки только для бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря. Бронирование продлят на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.



Как пояснили в Минэкономики, если срок действия бронирования заканчивался 20 декабря 2024 года, его продлят до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки, – его смогут восстановить после восстановления работы реестров.

Как можно будет пройти ВВК по цифровому направлению

Минобороны и Минздрав Украины запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), которая позволяет проходить медосмотр в любом гражданском медучреждении. Теперь обращаться в ТЦК для прохождения ВВК больше не нужно, что сделает процесс более быстрым, удобным и лишенным коррупционных рисков.

По словам министра обороны Рустема Умерова, медицинские осмотры будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы в электронную систему здравоохранения. Эти данные автоматически будут поступать в систему Минобороны, но без идентификации личности, что обеспечит объективность решений о пригодности к службе.

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Все этапы процесса будут фиксироваться с использованием электронных подписей и храниться в реестре "Оберег". Это позволит оперативно проверять работу медучреждений в случае сомнений относительно результатов медосмотров.

Как сообщала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, цифровая ВВК должна заработать в 2025 году.

Можно ли будет оплатить штрафы онлайн в 2025 году и будет ли электронный трекинг повестки

Военнообязанные, нарушившие правила воинского учета, могут получить штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен. Сейчас этот штраф невозможно оплатить онлайн, но планируется добавить такую возможность в приложении Резерв+. По словам заместителя министра обороны Черногоренко, технические условия для этого уже есть, и при условии принятия соответствующего законопроекта до конца года функция может заработать в начале следующего.

Также предусматривается скидка 50% при добровольной оплате штрафа по аналогии с оплатой штрафов за нарушение ПДД.

Еще одной проблемой является ненадлежащее информирование граждан о повестках в ТЦК, в частности из-за неправильного адреса или несвоевременного оповещения. Для решения этой ситуации предлагают создать функцию трекинга повестки в Резерв+, чтобы отображать статус и этапы отправки вызовов. Однако этот вопрос пока остается сложным и окончательных решений по внедрению трекинга нет.

Черногоренко отметила, что команда работает над улучшением прозрачности отношений с государством и возможностью отображения изменений в личных делах через приложение.

Будет ли демобилизация в 2025 году

Ранее в этом году сообщалось, что в декабре должен быть представлен законопроект о демобилизации военнослужащих. По последним данным, Минобороны Украины обратилось к народным депутатам с просьбой отложить подготовку законопроекта по демобилизации до 18 марта 2025 года. Об этом сообщала "Украинская правда" со ссылкой на письмо министра обороны Рустема Умерова в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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В письме говорится о том, что Минобороны уже наработало законопроект, который должен усовершенствовать механизмы ротации и определить порядок и условия увольнения отдельных категорий военных во время военного положения. Однако Генштаб не поддержал этот проект, аргументируя, что его реализация может привести к значительному снижению укомплектованности боевых подразделений.

По оценкам Генштаба, ориентировочно 108 тысяч военнослужащих будут иметь право на увольнение, и их одновременный выход со службы создаст серьезные кадровые проблемы.

Минобороны предложило два альтернативных варианта законопроекта:

первый предусматривает, что военные, которые во время военного положения непрерывно служили 36 месяцев и не менее 18 месяцев участвовали в боевых действиях, получат право на реабилитацию сроком до двух месяцев, а после этого – на дополнительный одноразовый отпуск сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

второй вариант предлагает предоставление одноразового 90-дневного отпуска с сохранением денежного обеспечения.

Кроме этого, планируется обязать командиров обеспечивать ротацию военных, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в течение 90 дней.

В Минобороны отметили, что оба варианта требуют детального обсуждения и принятия решения на высшем государственном уровне. Учитывая это, Комитет Верховной Рады просят отложить рассмотрение законопроекта до весны 2025 года, чтобы наработать оптимальные механизмы реализации предложенных изменений.

Важно! Нардеп Федор Вениславский, член комитета по национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, считает, что законопроект о демобилизации в Украине вряд ли появится в ближайшее время. Альтернативой пока является ротация военных, которая активно обсуждается на закрытых заседаниях с Генштабом, командованием ВСУ и Минобороны.



Ротация дает возможность военным, которые участвуют в боевых действиях, отдыхать несколько месяцев, но полноценная система еще не заработала из-за обострения ситуации на фронте. Вениславский признал усталость среди военных, но отметил, что сейчас нет возможности заменить их только за счет мобилизованных или добровольцев. В комитете продолжают обсуждать варианты решения этой проблемы.

Александр Федиенко, народный депутат и член комитета по национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что принять закон о демобилизации пока невозможно из-за недостатка военнослужащих, способных удерживать оборону и проводить боевые операции.

По состоянию на сегодня демобилизацию принять невозможно. Ротацию надо действительно сделать. Военным, которые там на передовой, действительно надо дать отдохнуть и морально, и физически, и эмоционально. Я не могу понять, как это возможно физически, потому что у нас не хватает военнослужащих. Тех, кто действительно могут держать оборону, проводить какие-то контрнаступательные операции,

– говорит Федиенко.

В то же время депутат верит, что этот закон будет принят.

"То, что я встречаю на фронте в боевых частях, – военнослужащие, которые переведены в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что это было бы честно их демобилизовать", – добавил Федиенко.

Будет ли мобилизация с 18 лет и мобилизация женщин в 2025 году

В течение 2024 года несколько раз сообщалось о призывах США снизить мобилизационный возраст до 18 лет: мол, в других войнах воевали именно молодые. В ноябре советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил о трудностях с мобилизацией в Украине, несмотря на получение значительного количества американского оружия. По данным Associated Press и Financial Times, американские власти призывают Украину срочно внести изменения в законодательство и снизить возраст для призыва на военную службу с 25 до 18 лет.

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Президент Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и члены оборонного комитета Верховной Рады выступают против понижения мобилизационного возраста.

"Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", – писал украинский президент на Х.

Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено: с 25 и выше. Если есть желание у кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады,

– говорил министр обороны осенью.

Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, прокомментировала 24 Каналу, что слухи о снижении мобилизационного возраста не соответствуют действительности: это не обсуждают на комитете. По ее словам, это вещи безосновательные, "они подогреваются время от времени, такой дискуссии в парламенте нет".



Также Бобровская в комментарии 24 Каналу заверила, что о принудительной мобилизации женщин пока вообще речь не идет.

В то же время Роман Костенко, полковник СБУ и секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, считает, что мобилизационный возраст должен быть снижен до 20 лет. По словам Костенко, в мире призыв на войну мужчин с 18 или 20 лет – обычная практика.

Будет ли продолжаться "бусификация"

Принудительная доставка военнообязанных мужчин из общественных мест в ТЦК в течение 2023 – 2024 годов получила название "бусификация" по причине использования полицией и служащими ТЦК микроавтобусов.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в декабре утверждал, что случаев физической "бусификации" со стороны сотрудников ТЦК становится меньше. В то же время факты нарушения прав граждан все еще остаются.

В течение 2024 года Офис Уполномоченного по правам человека получил более 4 тысяч обращений относительно незаконных действий сотрудников ТЦК во время мобилизации. Лубинец заявил, что Офис Уполномоченного реагирует на все обращения граждан о применении силы работниками ТЦК.

На мой взгляд, ситуация в Украине, если мы сравниваем с предыдущим годом, немножко ухудшилась, но не кардинально. Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической "бусификации". Мы это так называем. Где-то уже поняли, что такой подход не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины во время мобилизации остаются,

– сказал Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, в отдельных случаях его решения приводили к открытию как уголовных, так и дисциплинарных производств. В частности, результатами становились дисциплинарные взыскания в отношении работников ТЦК и СП.

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Как заявил в ноябре министр обороны Рустем Умеров, Минобороны планирует отходить от "болезненных вопросов", но все зависит от действий врага, который наращивает войско.

Мы держим фронт, предоставляем человечный учет мобилизации, запустили рекрутинговые центры, начали цифровизацию для того, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор. Также будем работать для украинцев, которые находятся за пределами нашей страны, чтобы у них тоже был выбор идти в армию,

– добавил министр.

"У нас есть предложения, о которых мы будем говорить в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу и отойти от этих очень фантомных болей", – отметил Умеров.

Можно ли будет выехать за границу в 2025 году

Поскольку до конца военного положения выезд за границу для всех мужчин не предусмотрен, парламентарии пока готовят отдельные решения.

В то же время уже известно, что в Верховной Раде готовят законопроект, который позволит студентам, учащимся за рубежом на дневной форме, свободно пересекать границу Украины. Законопроект будет касаться лиц в возрасте от 18 до 24 лет.

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По словам заместителя главы Комитета по правам человека Руслана Горбенко, этот шаг направлен на то, чтобы молодежь могла беспрепятственно обновлять документы, визы или военно-учетные данные, сохраняя связь с родными.

В Польше сообщили, что в прошлом учебном году украинцы составляли половину иностранных студентов в их вузах, а в 2023 – 2024 годах зачислено 19,9 тысячи украинцев.

Снизят ли мобилизационный возраст до 55 лет

В этом году Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который предлагает снизить предельный мобилизационный возраст в Украине с 60 до 55 лет (№12222). Однако депутат Федор Вениславский заявил, что сейчас этот законопроект не будет рассматриваться, поскольку основной фокус должен оставаться на обеспечении ротации подразделений и поддержке боеспособности воинских частей.

Нардеп отметил, что в условиях российской агрессии уменьшение мобилизационного возраста или сокращение количества мобилизованных является нецелесообразным. Приоритетным является создание механизмов, которые позволят военным отдыхать и восстанавливать силы после нескольких месяцев участия в боевых действиях. Ротация подразделений поможет повысить эффективность боевых бригад.

Важно, чтобы боевые бригады, которые участвуют в боевых действиях в течение 2 – 4 месяца, имели возможность отойти на переформатирование и отдых на 2 – 3 – 4 месяца. Это повысило бы эффективность в целом использования боевых подразделений в отстаивании территориальной целостности. Кроме того, это существенно решило бы вопрос отдыха и увольнения с военной службы,

– добавил Вениславский.

Инициаторы законопроекта, среди которых Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и Юлия Тимошенко, объяснили предложение тем, что многие мужчины в возрасте от 55 до 60 лет имеют ухудшенное здоровье и часто признаются ограниченно пригодными для службы. Также военные, которые находятся на фронте с 2022 года, нуждаются в ротации или демобилизации, хотя законопроект дает возможность желающим продолжать службу по собственному решению.