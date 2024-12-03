Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. По его словам, больше не нужно будет обращаться в ТЦК для прохождения ВВК.

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Как будет происходить прохождение ВВК

Рустем Умеров сообщил, что прохождение военно-врачебных комиссий сделают "быстрым, удобным и лишенным коррупционных рисков".

Реформа ВВК предусматривает, что медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить результаты непосредственно в Электронную систему здравоохранения. Далее информация автоматически будет поступать в электронную систему Министерства обороны.

При этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии решений о пригодности к службе,

– пояснил Умеров.

Также, по словам министра, каждый этап процесса будет иметь цифровой след – то есть выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и храниться в реестре "Оберег".

Отмечается, что такой подход позволит оперативно проверять работу медицинских учреждений в случае возникновения сомнений относительно результатов медосмотров.