Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова. За його словами, більше не потрібно буде звертатися до ТЦК для проходження ВЛК.

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Як відбуватиметься проходження ВЛК

Рустем Умєров повідомив, що проходження військово-лікарських комісій зроблять "швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків".

Реформа ВЛК передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров'я. Далі інформація автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони.

При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби,

– пояснив Умєров.

Також, за словами міністра, кожен етап процесу матиме цифровий слід – тобто висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".

Зазначається, що такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів.