Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Киевском международном экономическом форуме.

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Повестки в первую очередь присылают тем, кто не платит налоги

Шмыгаль заявил, что большинство сформированных повесток через реестр "Оберіг" были направлены безработным и тем, кто не платит налоги. По словам премьера, только 2% повесток присылают тем, кто работает и платит налоги.

На сегодня 98% разосланных повесток формируются сознательно через реестр "Оберег", направляются людям, не платящим ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированным как те, которые работают. Фактически сегодня приоритет мобилизации предоставляется людям, которые не работают, безработным,

– заявил Шмыгаль.

Премьер объяснил, что на сегодня реестры позволяют отслеживать, платит ли человек налоги. По словам Шмыгаля, это не зависит от того, нанятый работник, или предприниматель, или самозанятое лицо. Он также добавил, что если человек не платит налоги, то это означает, что официально он не имеет никакой занятости.

"Соответственно в реестрах это видно, "Оберег" подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем", – добавил премьер-министр.