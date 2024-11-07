Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Київському міжнародному економічному форумі.

Дивіться також Повістки всім підряд: чому їх можуть отримати навіть ті, хто має відстрочку

Повістки у першу чергу надсилають тим, хто не платить податки

Шмигаль заявив, що більшість сформованих повісток через реєстр "Оберіг" були надіслані безробітнім і тим, хто не платить податки. За словами прем'єра, лише 2% повісток надсилають тим, хто працює та платить податки.

Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр "Оберіг", надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що на сьогодні реєстри дозволяють відстежувати, чи платить людина податки. За словами Шмигаля, це не залежить від того, чи найнятий працівник, чи підприємець, чи самозайнята особа. Він також додав, що якщо людина не платить податки, то це означає, що офіційно вона не має жодної зайнятості.

"Відповідно в реєстрах це видно, "Оберіг" підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, та ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім", – додав прем'єр-міністр.