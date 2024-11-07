Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвоката Володимира Кишеню. За його словами, протягом останнього тижня троє його клієнтів з оформленою відстрочкою отримали повістки поштою та звернулися з ними до ТЦК.

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Що відповідають у військкоматі

Адвокат зазначив, що клієнти спершу запитали в ТЦК, навіщо їм надсилають повістки, адже вони мають законну відстрочку.

Там вони отримали відповідь, що це не ініціатива військкоматів, а повістки надсилаються Генеральним штабом, і всі питання щодо цього варто скеровувати туди. Але оскільки вони вже прийшли, військовозобов’язаних попросили пройти військово-лікарську комісію.

Відмова від медкомісії та нові повістки

Кишеня додає, що чоловіки відмовилися проходити ВЛК, посилаючись на наявну відстрочку. На це їм повідомили, що в такому разі варто чекати нових повісток.

У мене є два припущення. Перший варіант – повістки надсилаються всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку, на бронювання. Надрукували 900 тисяч – 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували,

– зауважив адвокат.

До слова, працівники ТЦК підкреслили, що повістки надсилаються тим, хто не проходив медкомісію більше ніж рік, навіть якщо вони мають відстрочку.

У свою чергу, працівники ТЦК не можуть примусово супроводжувати або затримувати військовозобов'язаних без рішення суду.

В Україні триває мобілізація чоловіків, і за ухилення від цього процесу ТЦК може подати військовозобов'язаного у розшук, якщо є кримінальне провадження. Адвокатка Таміла Алексик пояснила, як можна оскаржити такі дії.

Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні на 90 днів. Новий термін дії воєнного стану та мобілізації триватиме до 7 лютого 2025 року.