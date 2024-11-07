Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката Владимира Кишеню. По его словам, в течение последней недели трое его клиентов с оформленной отсрочкой получили повестки по почте и обратились с ними в ТЦК.

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Что отвечают в военкомате

Адвокат отметил, что клиенты сначала спросили в ТЦК, зачем им присылают повестки, ведь они имеют законную отсрочку.

Там они получили ответ, что это не инициатива военкоматов, а повестки направляются Генеральным штабом, и все вопросы по этому поводу следует направлять туда. Но поскольку они уже пришли, военнообязанных попросили пройти военно-врачебную комиссию.

Отказ от медкомиссии и новые повестки

Кишеня добавляет, что мужчины отказались проходить ВВК, ссылаясь на имеющуюся отсрочку. На это им сообщили, что в таком случае стоит ждать новых повесток.

У меня есть два предположения. Первый вариант – повестки присылаются всем. Не разбираясь, у кого есть право на отсрочку, на бронирование. Напечатали 900 тысяч – 900 тысяч отправили. Кто не явился, получил штраф. И дальше, пусть ходят по судам, и доказывают, что они ничего не нарушали,

– отметил адвокат.

К слову, работники ТЦК подчеркнули, что повестки направляются тем, кто не проходил медкомиссию более чем год, даже если они имеют отсрочку.

В свою очередь, работники ТЦК не могут принудительно сопровождать или задерживать военнообязанных без решения суда.

В Украине продолжается мобилизация мужчин, и за уклонение от этого процесса ТЦК может подать военнообязанного в розыск, если есть уголовное производство. Адвокат Тамила Алексик объяснила, как можно обжаловать такие действия.

Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в Украине на 90 дней. Новый срок действия военного положения и мобилизации продлится до 7 февраля 2025 года.