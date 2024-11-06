Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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СБУ разоблачила схему с уклонистами
Так, сообщается, что глава районного ТЦК и заместитель командира действовали отдельно друг от друга, но имели похожую схему. Они в обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.
Для этого чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний. В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины,
– уточняют в СБУ.
Стоимость услуги составляла 4 тысячи долларов.
Оба чиновника получили подозрения в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также в злоупотреблении влиянием. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
На Закарпатье разоблачили схему уклонения от мобилизации / фото СБУ