Его защита принимает меры для получения медицинских документов, чтобы направить его на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.

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В чем обвиняют Борисова

Защитники утверждают, что у Борисова есть множество болезней, и он нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Они отмечают, что содержание под стражей вызывает у подозреваемого серьезные страдания.

Сейчас Борисов уволен из Вооруженных сил по состоянию здоровья, что дает ему возможность выехать за границу в случае применения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Сначала Борисову были предъявлены подозрения в незаконном обогащении и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

В 2023 году его задержали, и суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сначала он был 150 миллионов гривен, а впоследствии его уменьшили до 12 миллионов гривен.

После внесения залога правоохранители снова задержали его прямо на выходе из СИЗО по подозрению в отмывании денег.

Ранее в Испании были найдены поместье и офис, принадлежащие матери и жене Борисова. Также тогда в его семье появились дорогие машины. Их имущество оценивается в миллионы долларов США.

Также известно, что с декабря 2022 года по январь 2023 года он отдыхал со своей матерью и женой в на Сейшельских Островах и в Испании.