Об этом сообщили в пресс-службе Спецпрокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Там рассказали детали ситуации.

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По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение ее клиента к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а также за дальнейшую постановку его на воинский учет. Таким образом клиент адвоката мог избежать мобилизации,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сумма неправомерной выгоды составила 25 тысяч гривен и 4 тысячи долларов США.

Указывается, что мужчине инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Известно, что подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 212 тысяч гривен.