Об этом сообщил Офис генерального прокурора 15 апреля. Согласно материалам следствия, бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП за период пребывания на этой должности при отсутствии таких законных доходов приобрел активов почти на 150 миллионов гривен.

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"Установлено, что после полномасштабного вторжения по его поручению члены семьи приобрели в Испании объекты недвижимости и автомобили премиум класса. При этом официальный общий доход семьи не покрывал этих расходов", – говорится в сообщении прокуратуры.

Имущество военкома под арестом

В декабре 2023 года на основании запроса Офиса Генпрокурора о международной правовой помощи наложили арест на имущество одесского военкома в Испании: это вилла и офисное помещение.

Также суд наложил арест на 9 земельных участков, 2 дома, 1 домовладение, 2 квартиры и 1/3 квартиры, 6 элитных автомобилей.

Сейчас по поручению прокурора следователь сообщил стороне защиты о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам для ознакомления.

Обратите внимание. В Офисе генпрокурора не уточнили имени подозреваемого, но речь идет о бывшем председателе Одесского ТЦК Евгения Борисова.

Борисов находится под стражей.

Кроме того, материалы по факту неявки экс-руководителя Одесского ОТЦК и СП на службу и уклонение от военной службы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Главное о незаконном обогащении Борисова