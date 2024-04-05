Расследуя дело экс-руководителя ВВК Черниговщины, который "наварил" миллионы на подделке документов для уклонистов, правоохранители вышли на след еще одного нарушителя. Им оказался военнослужащий областного ТЦК.

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Брал взятки и переправлял уклонистов

О задержании работника военкомата сообщили в командовании "Север". Там отметили, что военнослужащий Черниговского областного ТЦК и СП был задержан сотрудниками СБУ в ходе следственных действий по делу экс-главы областной ВВК Игоря Кодовбецкого.

Известно, что нарушителю уже вручили подозрения по трем статьям:

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас он находится под стражей.

СБУ разоблачила экс-начальника ВВК