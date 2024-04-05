Розслідуючи справу ексочільника ВЛК Чернігівщини, який "наварив" мільйони на підробці документів для ухилянтів, правоохоронці вийшли на слід ще одного порушника. Ним виявився військовослужбовець обласного ТЦК.
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Брав хабарі та переправляв ухилянтів
Про затримання працівника військкомату повідомили в командуванні "Північ". Там наголосили, що військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК та СП було затримано співробітниками СБУ у ході слідчих дій по справі ексочільника обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького.
Відомо, що порушнику вже вручили підозри за трьома статтями:
- перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;
- незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Наразі він перебуває під вартою.
СБУ викрила ексначальника ВЛК
- Наприкінці лютого у СІЗО опинився колишній очільник обласного ВЛК Ігор Кодовбецький.
- Йому інкримінують участь у схемі з ухилення від мобілізації.
- Вона передбачала зняття з військового обліку чоловіків за допомогою фіктивних довідок про непридатність до служби за станом здоров'я.
- Ухилянти використовували ці фейкові документи для виїзду за кордон.
- Колишній посадовець діяв не самостійно. У нього були спільники в обласному ВЛК та медичних установах
- У СБУ розповіли, що у затриманого виявили майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро, а також документацію на кілька квартир і земельних ділянок.
- Експосадовцю та іншим учасникам схеми загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, раніше на хабарництві "погорів" військовий одного з районних ТЦК Києва.
- Слідство встановило, що підозрюваний сприяв винесенню рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням.
- За це він отримав хабар у розмірі 900 доларів США.
- Саме під час отримання "брудних" коштів військового затримали.