Розслідуючи справу ексочільника ВЛК Чернігівщини, який "наварив" мільйони на підробці документів для ухилянтів, правоохоронці вийшли на слід ще одного порушника. Ним виявився військовослужбовець обласного ТЦК.

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Брав хабарі та переправляв ухилянтів

Про затримання працівника військкомату повідомили в командуванні "Північ". Там наголосили, що військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК та СП було затримано співробітниками СБУ у ході слідчих дій по справі ексочільника обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького.

Відомо, що порушнику вже вручили підозри за трьома статтями:

  • перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;
  • незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі він перебуває під вартою.

СБУ викрила ексначальника ВЛК

  • Наприкінці лютого у СІЗО опинився колишній очільник обласного ВЛК Ігор Кодовбецький.
  • Йому інкримінують участь у схемі з ухилення від мобілізації.
  • Вона передбачала зняття з військового обліку чоловіків за допомогою фіктивних довідок про непридатність до служби за станом здоров'я.
  • Ухилянти використовували ці фейкові документи для виїзду за кордон.
  • Колишній посадовець діяв не самостійно. У нього були спільники в обласному ВЛК та медичних установах
  • У СБУ розповіли, що у затриманого виявили майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро, а також документацію на кілька квартир і земельних ділянок.
  • Експосадовцю та іншим учасникам схеми загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Нагадаємо, раніше на хабарництві "погорів" військовий одного з районних ТЦК Києва.
  • Слідство встановило, що підозрюваний сприяв винесенню рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням.
  • За це він отримав хабар у розмірі 900 доларів США.
  • Саме під час отримання "брудних" коштів військового затримали.