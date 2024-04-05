Розслідуючи справу ексочільника ВЛК Чернігівщини, який "наварив" мільйони на підробці документів для ухилянтів, правоохоронці вийшли на слід ще одного порушника. Ним виявився військовослужбовець обласного ТЦК.

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Брав хабарі та переправляв ухилянтів

Про затримання працівника військкомату повідомили в командуванні "Північ". Там наголосили, що військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК та СП було затримано співробітниками СБУ у ході слідчих дій по справі ексочільника обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького.

Відомо, що порушнику вже вручили підозри за трьома статтями:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі він перебуває під вартою.

СБУ викрила ексначальника ВЛК