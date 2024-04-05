Так, у так званому міністерстві держбезпеки самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки поскаржилися на черговий небажаний дрон.
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У чому суть претензії сепаратистів
Невизнане держутворення повідомило, що 5 квітня о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину так званого міністерства оборони Придністров'я у Рибницькому районі, розташованого за шість кілометрів від кордону з Україною.
Сепаратисти кажуть, що метою повітряного нападу нібито була станція радіолокації, яка зазнала пошкоджень. Також вони заявили, що жертв немає, а поліція відкрила кримінальну справу.
"Шкода дронів"
У коментарі ЗМІ представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Україна не має жодного стосунку до "інциденту" у Придністров'ї. Ба більше, Київ у будь-якому разі не став витрачати дорогоцінні дрони на здійснення подібних дрібних провокацій.
Розвідник зауважив, що є окремі сили, які зацікавлені у дестабілізації регіону під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу.
Історія з дроном вже неактуальна
- Слід зауважити, що проросійські сепаратисти вже вигадували атаку на військову частину. Цього року у березні Придністровʼя повідомляло про удар безпілотника по військову базу в Тирасполі.
- На підтвердження своєї заяви сепаратисти показали відео удару дрона по вертольоту Мі-8, а ексголова Верховної ради Придністров'я Олександр Щерба заявив про "український слід".
- У ГУР тим часом назвали звинувачення Придністров'я не більше ніж провокацією.
- Згодом з'ясувалося, що відео, опубліковане як доказ атаки, виявилося звичайнісіньким монтажем.
- OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу встановили, що дрон, який начебто, поцілив у гелікоптер, просто "домалювали".
- Раніше 28 лютого у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів на з'їзді звернулися до Росії із проханням захистити регіон від тиску з боку Молдови.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що Москва посилить свої ІПСО проти Молдови перед початком переговорів країни про вступ до ЄС і президентських виборів.