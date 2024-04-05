Так, у так званому міністерстві держбезпеки самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки поскаржилися на черговий небажаний дрон.

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У чому суть претензії сепаратистів

Невизнане держутворення повідомило, що 5 квітня о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину так званого міністерства оборони Придністров'я у Рибницькому районі, розташованого за шість кілометрів від кордону з Україною.

Сепаратисти кажуть, що метою повітряного нападу нібито була станція радіолокації, яка зазнала пошкоджень. Також вони заявили, що жертв немає, а поліція відкрила кримінальну справу.

"Шкода дронів"

У коментарі ЗМІ представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Україна не має жодного стосунку до "інциденту" у Придністров'ї. Ба більше, Київ у будь-якому разі не став витрачати дорогоцінні дрони на здійснення подібних дрібних провокацій.

Розвідник зауважив, що є окремі сили, які зацікавлені у дестабілізації регіону під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу.

Історія з дроном вже неактуальна

  • Слід зауважити, що проросійські сепаратисти вже вигадували атаку на військову частину. Цього року у березні Придністровʼя повідомляло про удар безпілотника по військову базу в Тирасполі.
  • На підтвердження своєї заяви сепаратисти показали відео удару дрона по вертольоту Мі-8, а ексголова Верховної ради Придністров'я Олександр Щерба заявив про "український слід".
  • У ГУР тим часом назвали звинувачення Придністров'я не більше ніж провокацією.
  • Згодом з'ясувалося, що відео, опубліковане як доказ атаки, виявилося звичайнісіньким монтажем.
  • OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу встановили, що дрон, який начебто, поцілив у гелікоптер, просто "домалювали".
  • Раніше 28 лютого у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів на з'їзді звернулися до Росії із проханням захистити регіон від тиску з боку Молдови.
  • В Інституті вивчення війни зазначили, що Москва посилить свої ІПСО проти Молдови перед початком переговорів країни про вступ до ЄС і президентських виборів.