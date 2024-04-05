В так называемом министерстве госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики пожаловались на очередной нежелательный дрон.
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В чем суть претензии сепаратистов
Непризнанное госучреждение сообщило, что 5 апреля в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть так называемого министерства обороны Приднестровья в Рыбницком районе, расположенного в шести километрах от границы с Украиной.
Сепаратисты говорят, что целью воздушного нападения якобы была станция радиолокации, которая получила повреждения. Также они заявили, что жертв нет, а полиция открыла уголовное дело.
"Жаль дронов"
В комментарии СМИ представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина не имеет никакого отношения к "инциденту" в Приднестровье. Более того, Киев в любом случае не стал бы тратить драгоценные дроны на осуществление подобных мелких провокаций.
Разведчик заметил, что есть отдельные силы, которые заинтересованы в дестабилизации региона под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу.
История с дроном уже неактуальна
- Следует заметить, что пророссийские сепаратисты уже придумывали атаку на воинскую часть. В этом году в марте Приднестровье сообщало об ударе беспилотника по военной базе в Тирасполе.
- В подтверждение своего заявления сепаратисты показали видео удара дрона по вертолету Ми-8, а экс-глава Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил об "украинском следе".
- В ГУР тем временем назвали обвинения Приднестровья не более чем провокацией.
- Впоследствии выяснилось, что видео, опубликованное как доказательство атаки, оказалось самым обычным монтажом.
- OSINT-сообщество и специалисты по видеомонтажу установили, что дрон, который якобы попал в вертолет, просто "дорисовали".
- Ранее 28 февраля в так называемом Приднестровье местные "депутаты" всех уровней на съезде обратились к России с просьбой защитить регион от давления со стороны Молдовы.
- В Институте изучения войны отметили, что Москва усилит свои ИПСО против Молдовы перед началом переговоров страны о вступлении в ЕС и президентских выборов.