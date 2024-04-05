К сожалению, есть погибшие и раненые. Основатель и руководитель общественной организации "Helper Украина" Даниил Щербаков подробнее рассказал 24 Каналу о ситуации после взрывов.
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Россия нанесла два удара подряд
День начался спокойно, но этот покой длился недолго. Сегодня рабочий день. Жители сначала услышали звуки ракет. В местных пабликах писали, что видели полеты ракет. К сожалению, они завершились взрывами,
– сказал Щербаков.
В результате атаки в Запорожье повреждены дома, магазины, аптеки, заведения питания и транспортные средства. Оккупанты сначала нанесли два ракетных удара по городу. Через 40 минут, когда на месте уже работали спасатели, полицейские и журналисты, было еще три – в то же место.
Сейчас общественная организация "Helper Украина" помогает пострадавшим в своем логистическом центре, а ее машины поехали на места попаданий, чтобы оказать необходимую помощь. Волонтеры слаженно работают с ГСЧС и полицией. Они имеют заранее прописанный план действий: что, как и где нужно делать.
Гатят по энергетической системе. Видимо, хотят сделать очередной блэкаут. Мы все это видим. Также похожая ситуация как в Харькове – есть прилеты по гражданским объектам. Мы за 2 года поняли, что это в их репертуаре. Они ничего не чураются. Для них убивать людей – нормально,
– подчеркнул Даниил Щербаков.
Подробнее о ситуации в Запорожье
- Около 15:15 в городе прогремели взрывы. Из-за ракетного обстрела количество погибших в Запорожье возросло до трех. Еще 19 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии.
- В ОВА сначала сообщили о 2 погибших и 6 раненых. Среди них – 9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20 и 22-х лет, которые находились в состоянии средней тяжести, а также "тяжелые" 55-летняя женщина и 51-летний мужчина.
- От обстрела Запорожья пострадали корреспондентки "ТСН" Кира Овес и Укринформа Ольга Звонорева. Последняя получила травму ноги. Сейчас она находится в операционной.