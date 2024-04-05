К сожалению, есть погибшие и раненые. Основатель и руководитель общественной организации "Helper Украина" Даниил Щербаков подробнее рассказал 24 Каналу о ситуации после взрывов.

Важно Ограничения потребления остаются в Харькове и Кривом Роге: какая ситуация со светом 5 апреля

Россия нанесла два удара подряд

День начался спокойно, но этот покой длился недолго. Сегодня рабочий день. Жители сначала услышали звуки ракет. В местных пабликах писали, что видели полеты ракет. К сожалению, они завершились взрывами,

– сказал Щербаков.

В результате атаки в Запорожье повреждены дома, магазины, аптеки, заведения питания и транспортные средства. Оккупанты сначала нанесли два ракетных удара по городу. Через 40 минут, когда на месте уже работали спасатели, полицейские и журналисты, было еще три – в то же место.

Обратите внимание! В ночь на 4 апреля Россия применила похожую тактику. Сначала атаковала город "Шахедами". Спасатели прибыли на место обстрела, и враг прицельно отработал по ним дронами. От ударов они погибли.

Сейчас общественная организация "Helper Украина" помогает пострадавшим в своем логистическом центре, а ее машины поехали на места попаданий, чтобы оказать необходимую помощь. Волонтеры слаженно работают с ГСЧС и полицией. Они имеют заранее прописанный план действий: что, как и где нужно делать.

Гатят по энергетической системе. Видимо, хотят сделать очередной блэкаут. Мы все это видим. Также похожая ситуация как в Харькове – есть прилеты по гражданским объектам. Мы за 2 года поняли, что это в их репертуаре. Они ничего не чураются. Для них убивать людей – нормально,

– подчеркнул Даниил Щербаков.

Подробнее о ситуации в Запорожье