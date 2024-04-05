В эту пятницу, 5 апреля, жители Запорожья услышали взрыв. Это произошло около 15:14.
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Взрыв был не один
Около 15:18 в Запорожье снова раздался взрыв, по данным из соцсетей. Впоследствии эту информацию официально подтвердил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Два взрыва в Запорожье,
– написал он.
Перед этим Федоров призвал жителей города находиться в укрытиях.
Около 15:35 в Запорожье услышали уже 3 взрыв. Мониторинговые телеграм-каналы писали, что россияне могли атаковать город баллистическими ракетами.
Позже около 15:50 Федоров заявил, что из-за вражеской атаки в Запорожье есть пострадавшие. Их точное количество уточняется.
Известно, что воздушная тревога была объявлена в Запорожской области около 14:44. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности тактической вражеской авиации. Впоследствии в 15:02 добавилась угроза применения баллистики из временно оккупированного Крыма для жителей Запорожской и Херсонской областей.
Около 15:03 ВС предупредили, что в акватории Черного моря появился вражеский стратегический бомбардировщик Ту-22м3. По неофициальной информации от мониторинговых каналов, ТУ-22М3 проводил тренировочный полет. Около 15:26 этот самолет улетел на аэродром "Моздок".
Россия постоянно терроризирует Запорожье
- Недавно Россия ударила ракетой по пригороду Запорожья. Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в разговоре с 24 каналом пояснил, что оккупанты специально попали по гражданской инфраструктуре в частном секторе.
- Не так давно страна-агрессорка выпустила управляемую авиационную ракету в сторону Запорожья. К счастью, наша ПВО сбила вражескую цель в пределах Запорожской области.
- Ранее во время массированной атаки Украины россияне убили 8-летнюю девочку, ее отца и водителя троллейбуса в Запорожье. Еще 25 человек в этом городе получили ранения.