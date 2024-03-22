Кроме этого, известно по меньшей мере о 3 погибших. Также 14 человек получили ранения.
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Количество может возрасти
Председатель Запорожской ОВА сообщил, что враг попал в много жилых объектов. Есть разрушения. На местах попаданий разбирают завалы и устанавливают точное количество пострадавших.
Кроме этого, несколько человек считаются пропавшими без вести. Говорится о 2 людях.
Также в Запорожье есть разрушения. В частности, разрушено не менее 7 одноэтажных домов на правом берегу города Запорожья. Также еще по меньшей мере в 20 жилых домов повылетали окна.
В результате обстрела ДнепроГЭС есть погибший
- Россия также попала в крупнейшую ГЭС Украины – Днепровскую. Известно, что было два прямых попадания. Директор Укргидроэнерго объяснил, что эта гидроэлектростанция состоит из двух ГЭС и сейчас ситуация на ГЭС-2 критическая. В то же время риска прорыва плотины нет.
- Уже известно о первой жертве в результате удара по гидроэлектростанции.
- В момент попадания там двигался троллейбус с людьми. В Украине начали расследование по факту обстрела ДнепроГЭС и Запорожья. Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи войны. Правоохранители установили, что враг нанес не менее 20 ударов ракетами по Запорожью.