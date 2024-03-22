Кроме этого, известно по меньшей мере о 3 погибших. Также 14 человек получили ранения.

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Количество может возрасти

Председатель Запорожской ОВА сообщил, что враг попал в много жилых объектов. Есть разрушения. На местах попаданий разбирают завалы и устанавливают точное количество пострадавших.

Кроме этого, несколько человек считаются пропавшими без вести. Говорится о 2 людях.

Также в Запорожье есть разрушения. В частности, разрушено не менее 7 одноэтажных домов на правом берегу города Запорожья. Также еще по меньшей мере в 20 жилых домов повылетали окна.

В результате обстрела ДнепроГЭС есть погибший