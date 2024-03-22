Крім цього, відомо щонайменше про 3 загиблих. Також 14 людей отримали поранення.
Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала Україну
Кількість може зрости
Голова Запорізької ОВА повідомив, що ворог поцілив у багато житлових об'єктів. Є руйнування. На місцях влучань розбирають завали та встановлюють точну кількість постраждалих.
Крім цього, кілька людей вважаються зниклими безвісти. Мовиться про 2 людей.
Також у Запоріжжі є руйнування. Зокрема, зруйновано щонайменше 7 одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя. Також ще щонайменше у 20 житлових будинків повилітали вікна.
Внаслідок обстрілу ДніпроГЕС є загиблий
- Росія також влучила у найбільшу ГЕС України – Дніпровську. Відомо, що було два прямих влучання. Директор Укргідроенерго пояснив, що ця гідроелектростанція складається з двох ГЕС і наразі ситуація на ГЕС-2 критична. Водночас ризику прориву греблі немає.
- Вже відомо про першу жертву внаслідок удару по гідроелектростанції.
- В момент влучання там рухався тролейбус із людьми. В Україні розпочали розслідування за фактом обстрілу ДніпроГЕС та Запоріжжя. Ворог вкотре порушив правила та звичаї війни. Правоохоронці встановили, що ворог завдав щонайменше 20 ударів ракетами по Запоріжжю.