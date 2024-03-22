Росія завдала щонайменше 20 ракетних ударів по Запоріжжю, є руйнування, а під завалами точно є люди. Вже відомо про першу жертву внаслідок удару по гідроелектростанції.

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ДніпроГЕС – об'єкт критичної інфраструктури

Внаслідок російських ракетних ударів зранку 22 березня пошкоджено об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.

Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС,

– мовиться в повідомленні.

На місці влучань працюють спеціалісти, які фіксують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

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