Під час масованої атаки по Україні 22 березня росіяни вдарили по Дніпровській ГЕС. Внаслідок атаки на станцію, на жаль, є загиблі та значні руйнування.

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Розташування Дніпровської ГЕС

ДніпроГЕС розташована у Дніпровському районі міста Запоріжжя. Це важливий об’єкт критичної інфраструктури, який обслуговує мільйони людей.

Росіяни її вже підривали тричі – у 1941 році під час наступу німецьких військ, і двічі намагалися під час повномасштабної війни проти України:

31 жовтня 2022 року окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, влучивши в електричну підстанцію Дніпровської ГЕС.

22 березня 2024 року під час одного з масованіших ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

На щастя наразі загрози прориву дамби немає.

Варто наголосити, що це повністю цивільний об'єкт, який не має відношення до військової промисловості.

Дніпровська ГЕС на карті:

ДніпроГЕС у критичному стані

Директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі "Радіо Свобода" розповів, що по ДніпроГЕС було 2 прямих влучання – в ГЕС-2.

За його словами, одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Тепер доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки фахівці прорахують протягом дня.

Також одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався по Дніпровській ГЕС. Це були цивільні люди, які їхали на роботу та з роботи. На жаль, є жертви.

Загалом ворог завдав по Запоріжжю 12 ударів.

Станом на зараз відомо, що у Запоріжжі 10 поранених, ще 3 вважаються безвісти зниклими. Пошуково-рятувальні роботи у приватному секторі міста ще тривають.

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Також є значні руйнування критичної інфраструктури та жертви в інших регіонах країни.