Варто зауважити, що під час масованої атаки ворог прицільно атакував енергетичну інфраструктуру. Так, Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту.

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Найбільша ГЕС України опинилися під російським ударом

Про атаку на Дніпровську ГЕС спочатку повідомляли у мережі, згодом це підтвердили в Укргідроенерго. Так, Росія прицільно атакувала ракетами найбільшу ГЕС в Україні. На жаль, є влучання по греблі.

На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів,

– мовиться в офіційній заяві Укргідроенерго.

Водночас у повідомленні наголосили, що загрози прориву немає – ситуація на Дніпровській ГЕС наразі контрольована.

Росія вдарила по ДніпроГЕС – більше у галереї

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти почали завдавати ракетних ударів по Запоріжжю та області близько від 4-ї ранку. В ефірі телемарафону Федоров наголосив, що росіяни цілили саме по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військової промисловості та не є військовими об'єктами. Одним із таких об'єктів, який забезпечує життєдіяльність Запорізької області є ДніпроГЕС. Федоров повідомив, що наразі рух через греблю перекритий.

Постраждала частина критичної інфраструктури. Наразі рятувальники, всі служби працюють і на території ДніпроГЕС, і всіх інших зруйнованих об'єктів. Я думаю, що трохи згодом ми дамо обширну інформацію,

– заявив Федоров.

Він також наголосив, що головна мета – відновити все якомога швидше, щоб рух через ДніпроГЕС можна було відкрити.

Російська ракета влучила в тролейбус з людьми

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета влучила у тролейбус з людьми, який рухався по Дніпровській ГЕС. Відомо, що є постраждалі, однак їхня кількість уточнюється.

Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи. Коли зараз росіяни пишаються собою та намагаються протиставити свій тероризм ударам по Бєлгороду – ось він справжній тероризм,

– наголосив Андрющенко.