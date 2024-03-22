Звуки вибуху чули у столиці близько 6 години ранку. Що вже відомо, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у столиці
Про вибухи у Києві написали ЗМІ та телеграм-канали. Офіційної інформації станом на 06:11 немає.
Зауважимо, о 05:16 Повітряні сили писали, що крилаті ракети на межі Чернігівської та Полтавської областей у напрямку на Київ.
Моніторингові канали писали про одразу кілька груп ракет Х-101 на Київщині. Також у мережі писали про "Кинджали".
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