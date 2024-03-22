Звуки взрыва слышали в столице около 6 часов утра. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в столице

О взрывах в Киеве написали СМИ и телеграмм-каналы. Официальной информации по состоянию на 06:11 нет.

Заметим, в 05:16 Воздушные силы писали, что крылатые ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей в направлении на Киев.

Мониторинговые каналы писали о сразу нескольких группах ракет Х-101 на Киевщине. Также в сети писали о "Кинжалах".

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