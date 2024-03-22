05:21, 22 марта

За последние несколько минут ВС сообщили о ракете Х-47М2 "Кинжал" на Днепр, ракету в Черкасской области направлением на Умань, ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей по направлению на Киев и ракеты на Кривой Рог.

Плюс зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.