По информации мониторинговых каналов, Ту-95МС вылетели в значительном количестве – 13 с двух аэродромов, "Оленья" в Мурманской области России и "Энгельс" в Саратовской области. Так что, ракетный удар может быть массированным.
Подробнее об этом Внимание, опасность: из российских Ту-95МС состоялся пуск крылатых ракет
Воздушная тревога и ракетный удар 22 марта: что известно
8 ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем, – ОВА.
За последние несколько минут ВС сообщили о ракете Х-47М2 "Кинжал" на Днепр, ракету в Черкасской области направлением на Умань, ракеты на границе Черниговской и Полтавской областей по направлению на Киев и ракеты на Кривой Рог.
Плюс зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Мониторы пишут, на Запорожье очень много всего – баллистика, с Ту-95, с Ту-22, "Кинжалы". Днепр также под угрозой.
В некоторых районах Запорожья пропал свет, так же в Харькове, где еще и проблемы с водоснабжением.
Ракеты летели на Кривой Рог, там раздавались взрывы, и снова на Кременчуг, и еще баллистика на Запорожье – ПС пишут о Х-22, там тоже слышны взрывы.
Так же есть Х-22 в Донецкой области, направление на запад. И снова на Сумщине фиксируют ракеты, также крылатая ракета в Кировоградской области в направлении Черкасс.
Не забываем, что не все "Шахеды" сбили, опасность есть практически во всех областях!
Ракета на Харьковщине, на Кременчуг и на Павлоград, пишут Воздушные силы. Целей много.
В то же время Харьков атаковали баллистикой, фиксировали около 15 взрывов. "В городе проблемы со светом – враг целится по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов", – сообщил мэр.
Воздушная тревога продолжается по всей Украине.
Первые ракеты залетели – через Сумскую область, также в сторону Кривого Рога. Плюс зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, могут быть еще вылеты "Кинжалов".
Мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительно четырех Ту-22м3 с аэродрома "Моздок" в Северной Осетии в России. Эти самолеты могут применить особо опасные ракеты Х-22.
Впрочем, от них угрозу пока не фиксируют. А вот Ту-95, вероятно, осуществили пуски всем составом – их насчитали, напомним, 13.
Воздушные силы сообщили о пуске крылатых ракет с Ту-95 из региона Каспийского моря. перед тем мониторинговые каналы уже пили, что эти самолеты двинулись к пусковым рубежам.
Обратим внимание, что этой же ночью происходила масштабная атака на Украину с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Мониторы насчитали более трех десятков БпЛА, которые двигались в нашем небе.
- Об особой опасности сообщали в Одессе и области, а также на Львовщине и других западных областях.
- Воздушная тревога охватила почти все регионы за редкими исключениями – еще до информации об угрозе пусков крылатых ракет.
Кроме того, около 4 утра с юга враг применил баллистическое вооружение по Запорожской области. В ОВА сразу же написали о взрыве в Запорожье, без подробностей. Баллистикой ближе к 5 утра обстреливали также Харьковскую область.