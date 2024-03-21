Кроме того, угроза также была для жителей и восточных областей. 24 Канал призывает украинцев в областях, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине
Воздушные силы пишут, что:
- БПЛА с Николаевской области заходят на север Одесской области, вектор движения на Винницкую область;
- Другие группы БПЛА на севере Николаевской области, курс на запад (Одесская область);
- БПЛА в Одесской области, курсом на Винницкую.
Военные предупредили, что:
- Группы БПЛА движутся вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении;
- БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, движутся в северо-западном направлении;
- БПЛА на юге Николаевской области северо-западным курсом северо-западным курсом;
- БпЛА на западе Херсонской области, курс западный.
Воздушные силы рассказали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Воздушные силы предупредили, что БпЛА на юге Николаевской области на границе с Одесской областью движутся северо-западным курсом.
Воздушные силы предупредили, что:
- БПЛА, что двигались в направлении Кривого Рога находятся на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный;
- Новая группа ударных вражеских БПЛА находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, вектор движения северо-западный.
Еще несколько групп БПЛА в Голопристанском районе Херсонской области движутся по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.
Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп ударных вражеских БПЛА с Херсонской области в направлении Кривого Рога.