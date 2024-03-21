Кроме того, угроза также была для жителей и восточных областей. 24 Канал призывает украинцев в областях, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

К теме Последствия удара в Киеве: ГСЧС уничтожила боевую часть российской ракеты Х-101

Что известно о воздушной тревоге в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

00:18, 22 марта Воздушные силы пишут, что: БПЛА с Николаевской области заходят на север Одесской области, вектор движения на Винницкую область;

Другие группы БПЛА на севере Николаевской области, курс на запад (Одесская область);

БПЛА в Одесской области, курсом на Винницкую.

00:02, 22 марта Военные предупредили, что: Группы БПЛА движутся вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении;

БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, движутся в северо-западном направлении;

БПЛА на юге Николаевской области северо-западным курсом северо-западным курсом;

БпЛА на западе Херсонской области, курс западный.

23:56, 21 марта Воздушные силы рассказали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения.

23:28, 21 марта Воздушные силы предупредили, что БпЛА на юге Николаевской области на границе с Одесской областью движутся северо-западным курсом.

23:13, 21 марта Воздушные силы предупредили, что: БПЛА, что двигались в направлении Кривого Рога находятся на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный;

Новая группа ударных вражеских БПЛА находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, вектор движения северо-западный.

23:02, 21 марта Еще несколько групп БПЛА в Голопристанском районе Херсонской области движутся по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.