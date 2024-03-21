Речь идет о крылатой российской ракете типа Х-101. Ее удалось уничтожить в безопасном месте.
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Боевую часть российской ракеты удалось уничтожить
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101 в Киеве. Ее обнаружили в Шевченковском районе столицы возле одного из домов после утренней ракетной атаки.
Боевую часть ракеты изъяли саперы ГСЧС, транспортировали к месту ликвидации и уничтожили,
– отметили в МВД.
Правоохранители также обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей дома, вблизи которого обнаружили боевую часть российской ракеты.
Боевую часть Х-101 уничтожили в безопасном месте / Фото ГСЧС
Министерство также поделилось кадрами с операции по ликвидации боевой части ракеты. На видео можно увидеть, как специальная техника осторожно забирает ракету с места событий, а спасатели увозят ее в безопасное место.
Как боевую часть российской ракеты удалось уничтожить / Видео ГСЧС
Далее пиротехники подключили в безопасном месте боевую часть ракеты к электровзрывному устройству. После этого, обезопасившись сами, пиротехники смогли взорвать ракету. В результате образовался громкий звук, а также столб черного земляного дыма.
В Шевченковском районе нашли боевую часть ракеты
- Журналисты, которые находились на месте событий, рассказали, что в Шевченковском районе столицы обнаружили боевую часть российской ракеты. Она, очевидно, отпала от ракеты оккупантов, которой те атаковали украинский город.
- В ГСЧС тогда сообщали, что были привлечены пиротехнические расчеты для успешного изъятия и уничтожения боевой части ракеты. Кроме того, пиротехники и спасатели позаботились о жизни граждан в доме рядом и эвакуировали их с места событий.
- Стоит отметить, что во время массированной атаки врага по Киеву российские оккупанты запустили 31 ракету разного вида и типа. Однако все вражеские средства в воздухе уничтожила наша противовоздушная оборона во время воздушной тревоги по всей Украине. Большинство ракет уничтожили на подлете к Киеву.