Речь идет о крылатой российской ракете типа Х-101. Ее удалось уничтожить в безопасном месте.

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Боевую часть российской ракеты удалось уничтожить

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101 в Киеве. Ее обнаружили в Шевченковском районе столицы возле одного из домов после утренней ракетной атаки.

Боевую часть ракеты изъяли саперы ГСЧС, транспортировали к месту ликвидации и уничтожили,

– отметили в МВД.

Правоохранители также обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей дома, вблизи которого обнаружили боевую часть российской ракеты.

Боевую часть Х-101 уничтожили в безопасном месте / Фото ГСЧС

Министерство также поделилось кадрами с операции по ликвидации боевой части ракеты. На видео можно увидеть, как специальная техника осторожно забирает ракету с места событий, а спасатели увозят ее в безопасное место.

Как боевую часть российской ракеты удалось уничтожить / Видео ГСЧС

Далее пиротехники подключили в безопасном месте боевую часть ракеты к электровзрывному устройству. После этого, обезопасившись сами, пиротехники смогли взорвать ракету. В результате образовался громкий звук, а также столб черного земляного дыма.

В Шевченковском районе нашли боевую часть ракеты