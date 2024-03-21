Это произошло в Шевченковском районе столицы. Примечательно, что все российские ракеты в воздухе во время атаки сбила украинская противовоздушная оборона.

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В Киеве изъяли боевую часть российской ракеты

Журналисты "РБК-Украина", которые находились на месте событий, рассказали, что в Шевченковском районе столицы обнаружили боевую часть российской ракеты, которая атаковала город.

В Шевченковском районе обнаружили боевую часть российской ракеты / Фото "РБК-Украина" и ГСЧС

В конце концов эту часть ракеты изъяли с помощью спецтехники специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ее должны ликвидировать, чтобы эта боевая часть не могла угрожать гражданскому населению.

ГСЧС изъяла боевую часть российской ракеты / Видео "РБК-Украина"

Стоит отметить, что до этого в ГСЧС в 7:54 сообщали, что в Шевченковском районе обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты.

Боевую часть ракеты взорвут в безопасном месте

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в комментарии журналистам "Радио Свобода" рассказал, что боевую часть ракеты, которая во время ракетного обстрела Украины армией России упала во дворе жилого дома Киева, вывезут в специальное место и там утилизируют.

"Есть специальные места. Там проводятся соответствующие действия с ней, и она подрывается", – объяснил чиновник.

Кроме того, Поворозник рассказал, что в еще одном дворе Киева возле жилых домов нашли обломок российской ракеты. Его также заберут в безопасное место, а жителей – эвакуируют, чтобы обезопасить им жизнь.

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