Сейчас на местах событий в Киеве продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Все они ликвидируют последствия вражеского обстрела ракетами города.

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Какие последствия вражеской атаки по Киеву

В ГСЧС рассказали, что в результате массированного ракетного удара по меньшей мере 13 человек пострадали, более 170 спасателей и 38 единиц пожарно-спасательной техники ликвидируют последствия атаки.

В частности, в Подольском районе по одному адресу возгорание возникло в двухэтажном здании на площади 30 квадратных метров, там разрушен первый этаж и частично второй. По другому адресу произошло возгорание трансформаторной подстанции, и еще по одному адресу возгорание возникло в складском здании на площади 150 квадратных метров.

В Шевченковском районе возник пожар в квартире в 6-этажке. Спасатели эвакуировали 15 жителей. По другим адресам повреждены окна многоквартирного дома и уничтожены огнем 3 автомобиля. Обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты.

В Святошинском районе повреждено остекление окон в двух девятиэтажках и здание учебного заведения.

Последствия российского обстрела в Киеве / Фото ГСЧС

По предварительной информации, эвакуированы 79 человек. На местах работают спасатели, полицейские, психологи,

– отметили спасатели.

В Киевской городской военной администрации также показали последствия вражеского обстрела Киева. На фото можно увидеть, что после удара ракетами в столице в нескольких домах почернели стены, а машины превратились в пепелище.

В Киеве почернели здания в результате ракетного удара / Фото КМВА

Также в Киеве выбило стекла из ряда зданий. Пострадала также и церковь в одном из районов украинской столицы.

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