Во время очередного вражеского обстрела работали силы противовоздушной обороны. В частности, в небе над Украиной сбили примерно 31 ракету.

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Силы ПВО сбили все ракеты

Враг запустил по Украине 29 крылатых ракет и еще 2 баллистические. По ним отработали средства противовоздушной обороны. Благодаря слаженной работе наших защитников неба уничтожили все ракеты, которые Россия запустила против нашего государства. Силы противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы вернуть нам безопасное небо.

Среди сбитых целей есть одна гиперзвуковая ракета типа "Кинжал" и одна ракета типа "Искандер". К слову, россияне в свое время хвастались, что установки ПВО не могут перехватывать "Кинжалы", однако Украина разрушила этот миф так же как и многие другие выдумки оккупантов. Кроме этого, враг запускал баллистические ракеты типа Х-555.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Известно, что ракеты заходили с севера. Основным направлением был Киев. Очевидно, россияне нацелились на столицу. У Генштабе также отметили, что враг атаковал Украину 11 ракетами, которые сбили силы противовоздушной обороны.

Тревога в Киеве продолжалась почти 3 часа

Враг 44 дня массированно не атаковал Киев, однако сегодня нанес циничный удар. Россия применяла крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты, которые запускала со своей территории.

После сложных маневров в смежных областях, ракеты заходили на столицу одновременно с разных направлений,

– говорится в сообщении.

В столице продолжается работа по устранению последствий атаки.

В Киеве есть пострадавшие