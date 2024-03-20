Годами пример Венгрии доказывал реальность и правдивость поговорки о ложке дегтя в бочке меда. Бочкой этой был Евросоюз, а ложкой – политика Виктора Орбана. Лидер небольшой страны показал себя как искусный лоббист интересов России и мощный спойлер для украинской евроинтеграции. В 2023 году в еще одной небольшой стране – Словакии – к власти пришел другой спойлер, известный своими антиукраинскими заявлениями и симпатиями к россиянам – Роберт Фицо.

Архитектура ЕС построена по принципу равных прав и голосов всех участников Союза, зато Виктор Орбан и Роберт Фицо решили трактовать этот принцип как "малый клоп, и вонючий".

Вместе с Орбаном словацкий премьер пытался создать дуэт, целью которого было выкручивание рук Европе и блокирование помощи Украине. Чтобы преодолеть этот эффект и влияние, лидеры ЕС должны были напрячься и приложить немалые усилия (здесь должны благодарить итальянского премьера Мелони и канцлера Шольца с его навыками топового баристы).

В итоге лидеры ЕС нашли ключи к обоим политикам, однако гарантий, что ключики эти прослужат долго, не существует. Особенно в условиях, когда Европа ждет выборов в Европарламент, а в Европейском Совете дуэт пророссийских агентов может переформироваться в трио. 24 Канал объясняет, как это может случиться.

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Почему Хорватия является важным союзником Украины?

Речь идет о еще одном государстве – Хорватии. Там 17 апреля состоятся досрочные парламентские выборы, а их главные действующие лица уже успели обвинить друг друга в попытке государственного переворота.

Несмотря на то, что это довольно небольшая страна (население – всего 4,2 миллиона), ее отнюдь не назовешь неважной (и речь не только о футболе, где Хорватия среди признанных мировых лидеров).

Сегодня Хорватия является последовательным союзником Украины в войне против России и лоббистом поддержки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Хорватское правительство предоставило Украине военной и гуманитарной помощи на десятки миллионов евро.

Хорватский порт Риека – важный хаб для украинского зерна и других товаров.

и других товаров. Кроме того, Хорватия приняла тысячи беженцев, присоединилась к проекту разминирования Украины, а также приняла на реабилитацию украинских военных и детей.

Все это возможно благодаря проукраинской позиции премьера Андрея Пленковича.



Владимир Зеленский с Андреем Пленковичем / Фото ОП

Кто такой Зоран Миланович и что говорил об Украине?

Но в Хорватии еще есть и президент Зоран Миланович. По количеству антиукраинских заявлений он может дать фору самому Фицо.

Что говорил и делал президент Хорватии:

выступал против помощи Украине;

говорил, что Украине не место в НАТО;

заявлял, что Украина получила несправедливо статус кандидата в ЕС;

говорил, что Крым никогда не вернется в Украину;

был против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

К счастью, должность президента в Хорватии имеет в основном церемониальные функции (так же как и в Словакии с Венгрией, мы помним цену проукраинских заявлений президентов Чапутовой и Новак). Поэтому на скандальные заявления Милановича можно не обращать внимания, но есть одно но.

В настоящее время президент Хорватии пытается стать премьером и уже объявил о своем участии в выборах, а еще о победе (в которой не сомневается).



Президент Хорватии Зоран Миланович (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров позируют для СМИ в Загребе, Хорватия, 16 декабря 2020 года / Фото AP / Darko Bandic



Справочно! Поводом для досрочных выборов стали обвинения в коррупции в адрес правительства. Инициатором обвинений выступил президент Миланович и левоцентристская оппозиция.



14 марта 2024 года депутаты Сабора (хорватского парламента – 24 Канал) проголосовали за самороспуск. На следующий день Зоран Миланович объявил об участии в выборах в составе SDP и назначил их на 17 апреля (Миланович является представителем местной социал-демократической партии SDP – бывших коммунистов).

Сможет ли Миланович возглавить правительство Хорватии?

Хорватские законы вообще-то не одобряют таких инициатив от президентов. Однако юристы Милановича нашли лазейку в законодательстве, не описывающую коллизию, когда действующий президент идет на выборы и претендует на депутатский мандат по партийному списку.

Решать проблему пришлось Конституционному суду Хорватии. Тот 19 марта постановил, что президент не может участвовать в выборах, поскольку тогда бы могла возникнуть ситуация, когда Миланович-президент должен назначать Милановича-депутата Милановичем-премьером.

Статья 96 Конституции предусматривает, что президент не может выполнять какую-либо другую государственную или профессиональную обязанность и что он покидает партию после выборов. Он является беспартийным лицом. И пока он выполняет этот долг, он не должен участвовать в политической деятельности любой партии. А это делает невозможным то, что президент будет кандидатом в списке на выборах в парламент или будет выдвинут кандидатом на должность премьер-министра,

– председатель Конституционного суда Мирослав Шепарович объясняет позицию судей.

Конституционный суд Хорватии постановил, что президент, если он действительно хочет принять участие в выборах, должен уйти в отставку. К этому же Милановича призвали политические оппоненты.

В ответ президент обвинил Конституционный суд в государственном перевороте и сравнил их с гангстерами. А еще заявил, что в отставку сейчас идти не собирается, но пойдет после победы на выборах, в которой почему-то не сомневается. Свой отказ Миланович объяснил опасениями, что без него Хорватия погрузится в хаос (напомним, позиция президента в стране номинальная).

После победы, в которой я уверен, я уйду с поста президента республики и при поддержке нового парламентского большинства возьму на себя ответственность за руководство хорватским правительством. До вступления в новую должность я буду выполнять обязанности президента Хорватии, в соответствии с описанными в конституции обязательствами,

– у Милановича есть собственный план действий.

Премьер Пленкович, наделенный реальной властью в Хорватии, дал ситуации довольно жесткую оценку и заявил, что именно Миланович ведет себя как мятежник.

Думаю, все, что происходит с SDP в последние дни, и то, что сделал Миланович, нужно назвать правильными словами: это какая-то попытка "мини-государственного переворота",

– Андрей Пленкович настаивает, что именно президент нарушает закон.

Конституционный суд сделал домашнее задание, но не закрыл вопрос окончательно. У Милановича до сих пор есть несколько вариантов:

во-первых, все же уйти в отставку (правда, он обещал этого не делать).

второй вариант – еще хитрее. Он может пойти на выборы не по партийным спискам, а как независимый кандидат. При этом левоцентристская оппозиция продолжит его поддерживать. Формально это не будет нарушением закона.

О чем говорит социология?

Развязка должна наступить в апреле. Сейчас социология называет фаворитом избирательной гонки действующего премьера Пленковича и его Христианско-демократический союз (ХДС). Сейчас эта партия может рассчитывать на 26,6% голосов.

Обратите внимание! Это будут последние крупные выборы перед выборами в Европейский парламент, которые также могут существенно повлиять на диспозицию, но это уже другая история.

В объединенной вокруг социал-демократов левой оппозиции (кроме эсдеков, коммунистов и других "леваков") социологи фиксируют 13% поддержки, при этом персональный рейтинг SDP выше и составляет уже 18%. У ХДС ситуация противоположная – общий блок правоцентристов, объединенных вокруг партии премьера, будет иметь 36% голосов.

Если динамика сохранится, этих голосов может не хватить для формирования коалиции, а это означает, что придется искать союзников среди других политсил. Сейчас будущий формат предсказать сложно, а значит, шансы Милановича не стоит сбрасывать со счетов.

Особенно при условии "черного лебедя" из соседней Боснии и Герцеговины – в стране проживают до полумиллиона этнических хорватов, которые имеют право голосовать на выборах. Именно эти голоса могут стать решающими и за них сейчас идет отчаянная борьба. Чем она завершится и превратится ли антиукраинский дуэт в Европейском совете в трио – узнаем через месяц.



Зоран Миланович и Роберт Фицо / фото TASR / Pavel Neubauer

Интересно! Венгрия имеет скрытые территориальные претензии не только к Украине, но и к Словакии и Хорватии. Долгое время венгерский ресентимент находился на периферии, однако последние годы все чаще прорывается в мейнстрим.



К примеру, Виктор Орбан начал появляться на публике с шарфиком с изображением границ "Великой Венгрии", а его министр внутренних дел – Сийярто – периодически "получает за это на орехи" от соседей. Именно этот ресентимент, к счастью, мешает еще большему сближению Венгрии со Словакией.