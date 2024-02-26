В воскресенье Сербия выразила протест посольству Хорватии в Белграде. Сделали это после того, как глава МИД назвал Вучина российским "сателлитом".
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"Вучич может быть сателлитом России"
Накануне, 24 февраля, министр иностранных дел Хорватии заявил, что президенту Сербии придется определиться, на чьей он стороне – России или ЕС.
Сидеть на двух стульях неудобно. У него не должно быть большой дилеммы. Вучич может быть сателлитом России,
– сказал Гордан Грлич-Радман, подчеркнув, что злонамеренное влияние России на Западные Балканы не будет допущено.
Президент Сербии уже отреагировал. Заявил, что Гордан Грлич-Радман "не только грубо вмешивается во внутренние дела Сербии, но, как всегда, лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает гражданам Сербии".
"Я никогда не был чьим-то слугой, чего нельзя сказать о Грличе-Радмане", – заявил Вучич.
Также МИД Сербии назвало заявления главного дипломата Хорватии "неприемлемыми". Более того, заявило, что они якобы являются "дальнейшим продолжением формирования атмосферы ненависти к Республике Сербия и сербскому народу и нарушают общую политику содействия миру и стабильности в регионе".
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Вучич возмутил новым заявлением относительно украинцев
- Заметим, что накануне Вучич возмутил новым заявлением. Сербский президент заявил, что украинцы, которые живут в его стране, якобы "более привержены Путину", чем местные россияне.
- Вучич сказал, что, мол, они в основном являются русскоязычными и ориентируются на кремлевского диктатора.
- Заметим, что Белград формально осудил российскую войну против Украины, впрочем, не поддержал санкции против страны-агрессора. Вучич встречался с Зеленским, чтобы ослабить давление Запада, который требует присоединиться к санкциям.
- В то же время президент Сербии обещал Путину, что не присоединится к санкциям. Этим самым представил свою страну как непоколебимого союзника Кремля.