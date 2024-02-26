В воскресенье Сербия выразила протест посольству Хорватии в Белграде. Сделали это после того, как глава МИД назвал Вучина российским "сателлитом".

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"Вучич может быть сателлитом России"

Накануне, 24 февраля, министр иностранных дел Хорватии заявил, что президенту Сербии придется определиться, на чьей он стороне – России или ЕС.

Сидеть на двух стульях неудобно. У него не должно быть большой дилеммы. Вучич может быть сателлитом России,

– сказал Гордан Грлич-Радман, подчеркнув, что злонамеренное влияние России на Западные Балканы не будет допущено.

Президент Сербии уже отреагировал. Заявил, что Гордан Грлич-Радман "не только грубо вмешивается во внутренние дела Сербии, но, как всегда, лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает гражданам Сербии".

"Я никогда не был чьим-то слугой, чего нельзя сказать о Грличе-Радмане", – заявил Вучич.

Также МИД Сербии назвало заявления главного дипломата Хорватии "неприемлемыми". Более того, заявило, что они якобы являются "дальнейшим продолжением формирования атмосферы ненависти к Республике Сербия и сербскому народу и нарушают общую политику содействия миру и стабильности в регионе".

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