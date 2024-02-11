По его мнению, Украина может сохраниться как государство, только если станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО. Об этом политик сказал во время встречи с бывшим премьер-министром Австрии Вольфгангом Шюсселем.

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По мнению венгерского премьера, Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать буферной зоной между Россией и Западом.

Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом – понятно, с гарантиями безопасности,

– сказал Орбан.

По его мнению, если этого не произойдет, "Украина потеряет свою государственность".

"Россияне будут уничтожать ее снова, снова и снова. Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина, у себя на пороге. Никогда", – подчеркнул венгерский премьер.

Он считает, что шанс на интеграцию Киева в эти структуры был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году.

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