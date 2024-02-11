По его мнению, Украина может сохраниться как государство, только если станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО. Об этом политик сказал во время встречи с бывшим премьер-министром Австрии Вольфгангом Шюсселем.
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Новые заявления от Орбана
По мнению венгерского премьера, Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать буферной зоной между Россией и Западом.
Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом – понятно, с гарантиями безопасности,
– сказал Орбан.
По его мнению, если этого не произойдет, "Украина потеряет свою государственность".
"Россияне будут уничтожать ее снова, снова и снова. Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина, у себя на пороге. Никогда", – подчеркнул венгерский премьер.
Он считает, что шанс на интеграцию Киева в эти структуры был упущен на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году.
Связи Венгрии и России
- Венгерский премьер довольно регулярно повторяет кремлевские нарративы. Так, СМИ Орбана фактически стали рупорами прокремлевских Russia Today или Sputnik.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что венгерское правительство считают "другом Путина". По его словам, страна "поднимает важные вопросы", но ее никто не слышит. Он отметил, что у Венгрии собственная "уникальная политическая стабильность".
- О том, что эта страна выполняет геополитический заказ, в комментарии 24 Каналу отметил председатель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Венгрия пытается сконструировать альтернативный факт, что ее политика не связана с Россией.