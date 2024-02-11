На його думку, Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане буферною зоною між Росією та Заходом, відмовившись від інтеграції до ЄС та НАТО. Про це політик сказав під час зустрічі з колишнім прем'єр-міністром Австрії Вольфгангом Шюсселем.

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На думку угорського прем'єра, Україна має відмовитися від вступу до ЄС та НАТО та стати буферною зоною між Росією та Заходом.

Подобається нам це чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна знаходиться там, де вона є на карті. Найкращою перспективою для неї було б створення буферної зони між Росією і Заходом – зрозуміло, з гарантіями безпеки,

– сказав Орбан.

На його думку, якщо цього не станеться, "Україна втратить свою державність".

"Росіяни знищуватимуть її знову, знову і знову. Росія ніколи не прийме такого члена ЄС і НАТО, як Україна, у себе на порозі. Ніколи", – наголосив угорський прем'єр.

Він вважає, що шанс на інтеграцію Києва до цих структур було втрачено на саміті Північноатлантичного альянсу в Бухаресті у 2008 році.

Зв'язки Угорщини і Росії