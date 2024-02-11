Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявила співзасновниця угорської опозиційної партії "Моментум". Каталін Чех прокоментувала блокування коштів для Будапешту.

До речі Весь час порушує верховенство права, – євродепутатка з Угорщини висловила, що думає про Орбана

Перший погляд – ближчий до уяви Путіна

20 мільярдів євро для Будапешта з європейських фондів досі заблоковані через порушення демократії та верховенства права. Аби отримати доступ до грошей, кожна європейська країна повинна відповідати певним критеріям, наголосила Каталін Чех.

Кожна країна, окрім Угорщини, досягла в цьому успіху. Тому я гадаю, що Угорщина просто повинна наслідувати цей приклад, як і всі інші,

– наголосила євродепутатка.

Додала, що Угорщина повинна поважати закони та критерії. Адже Будапешт зможе отримати кошти, якщо вони будуть дотримані.

Чех зауважила, що не йдеться про щось особливе. Мовляв, якщо ви член клубу, якщо ви користуєтеся певними перевагами, спільним ринком, захистом, ви також повинні дотримуватися тих самих процесів.

Євродепутатка зазначила, що є два дуже різних обличчя Угорщини й два дуже різних погляди на європейські проблеми.

Один — це, звичайно, погляд Орбана, який вірить у слабку Європу, яка схожа на вільну торговельну зону, але зрештою є слабкою і нездатна захистити своїх громадян. Це та Європа, яка ближче до уяви Владіміра Путіна,

– зауважила Каталін Чех.

Додала, що інша частина Угорщини – проєвропейська. Депутатка наголосила, що бореться саме за неї.

Це проєвропейська Угорщина, яка знає і розуміє, що для нашої безпеки та процвітання важливо бути членом сильного Європейського Союзу з сильними законами, сильними повноваженнями та сильним способом захисту громадян, навіть якщо цей захист має діяти проти їхнього власного уряду,

– підкреслила співзасновниця угорської опозиційної партії.

Також євродепутатка висловила сподівання, що з часом вдасться проломити пропагандистську стіну та дійсно пояснити всім, що сильна Європа в їхніх інтересах, а європейські закони захищають громадян.

Ось чому ми наполягаємо на тому, щоб Орбан поважав європейське законодавство, і тільки після цього він зможе отримати доступ до грошей,

– підсумувала Каталін Чех.

Зверніть увагу! Раніше президентка Європейської комісії заявила, що гроші для Будапешту досі заблоковані через те, що Угорщина не виконала необхідних умов. Також Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що закони, які регулюють виділення грошей з фондів ЄС для Будапешту, не пов'язанні з підтримкою України.