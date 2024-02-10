Євродепутатка з Угорщини Каталін Чех в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснила своє ставлення до скандального Віктора Орбана. Вона є співзасновницею угорської опозиційної партії "Моментум".

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Чи заслуговує Угорщина на санкції через Орбана

Нещодавно Європарламент проголосував за резолюцію, в якій закликав Раду ЄС активізувати статтю 7 проти Угорщини. Ця стаття дозволяє позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Наша журналістка запитала євродепутатку, чи є потреба в тому, аби обмежити право голосу угорського уряду.

Відколи Віктор Орбан перебуває у владі, він весь час порушує верховенство права, порушує європейське законодавство, і понад п'ять років проти нього в Раді ЄС триває процес за статтею 7. І я гадаю, що нині саме час розглянути питання про голосування з цього приводу,

– заявила Каталін Чех.

Як пояснила євродепутатка, якщо інші члени Ради не переконані, що проблеми з верховенством права вирішені, то є санкція згідно з європейським законодавством, якої потрібно дотримуватися спільноті з верховенством права. Вона висловила сподівання, що Рада ЄС діятиме відповідально.

Зверніть увагу! Каталін Чех – заступниця голови проєвропейської політичної групи Європарламенту Renew Europe та членкиня комітету закордонних справ та комітету з питань бюджету.. У 2017 році вона стала співзасновницею угорської центристської опозиційної партії "Моментум", а у 2019 – євродепутаткою.

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