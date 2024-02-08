Під час самого голосування Віктор Орбан просто був відсутнім у залі. Як заявляв раніше Олаф Шольц, йому запропонували піти випити каву. Євродепутатка Каталін Чех в інтерв'ю 24 Каналу наголосила, що дуже рада, що того дня угорський прем'єр таки вийшов.

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ЄС необхідно реформувати

Співзасновниця опозиційної партії "Моментум" Каталін Чех зауважила, що ЄС потрібно реформувати. Також підкреслила, що зраділа, що Віктор Орбан на голосуванні присутнім не був.

Досягнення Україною початку процесу вступу до ЄС – це великий та історичний успіх, і я дуже рада, що Орбан тоді вирішив сходити до туалету,

– зазначила Чех.

Водночас вона наголосила, що відповідний успіх не звільняє Єврокомісію від відповідальності за порушення закону. За її словами, укладання угоди через порушення закону суперечить тому, що Єврокомісія повинна робити та як укладати договори.

"Ось чому нам потрібно реформувати ЄС, щоб кожна окрема країна-член не повинна була надати свою згоду. Тільки тоді ми зможемо уникнути ситуацій, у яких ми опинилися", – підкреслила євродепутатка.

Що відомо про голосування Ради ЄС