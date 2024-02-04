В етері 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса припустив, як ЄС вдалося переконати Орбана відмовитися від вето в останню хвилину перед початком саміту. Зазначимо, що зараз угорського прем'єр-міністра сприймають як головного опонента європейським політикам.

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Що ж таки переконало Орбана

Орбана роздратувала історія щодо виділення Україні 50 мільярдів фінансової допомоги, адже на саміті йому дали прочухана й він нічого не отримав, на відміну від грудневого саміту, коли за відкриття переговорів про вступ нашої країни до ЄС Угорщина отримала 20 мільярдів євро.

Зараз йому нічого не дали й всі були на нього дуже злі, тому ніяких поступок на його користь не було,

– мовив інвестиційний банкір.

Він припустив, що, ймовірно, голосувати Орбана переконав тиск. Західна преса, наприклад, писала, що Європейський Союз буде вдаватися до жорстких заходів щодо економіки Угорщини, якщо Орбан буде себе погано поводити.

Також був "план Б" від Євросоюзу. Фінансову допомогу Україні в будь-якому разі погодили б, але якби без Угорщини, то це для Будапешта мало б негативні наслідки.

Пряником тут було спілкування Орбана з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні й не тільки тому, що вона приємна особистість,

– зауважив Фурса.

Зараз Мелоні лідер консервативних рухів Європи та намагається їх об'єднати. Вона сказала Орбану, що якщо він себе добре поводитиме, то його також запросять приєднатися до руху.

"Орбану це лестить, він хоче до Джорджії Мелоні в організацію. Звісно, не пряниками єдиними переконували угорського прем'єра, адже після саміту він був дуже злий та роздратований, тому це не той крок, який йому було робити приємно", – підсумував інвестиційний банкір.

Важливо! За даними журналістів The New York Times, президент Європейської ради Шарль Мішель зіграв роль "поганого поліцейського". Під час телефонної розмови 29 січня Мішель заявив, що вимогу Орбана про надання права щорічного вето щодо фонду для України ні за що не буде затверджено. Крім цього, він налякав угорського політика словами, що деякі члени ЄС розглядають можливість запуску процедури, яка повністю позбавить прем'єра Угорщини права голосу.

ЄС виділив Україні 50 мільярдів євро