В эфире 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса предположил, как ЕС удалось убедить Орбана отказаться от вето в последнюю минуту перед началом саммита. Отметим, что сейчас венгерского премьер-министра воспринимают как главного оппонента европейским политикам.

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Что же все-таки убедило Орбана

Орбана разозлила история о выделении Украине 50 миллиардов финансовой помощи, ведь на саммите ему дали нагоняй и он ничего не получил, в отличие от декабрьского саммита, когда за открытие переговоров о вступлении нашей страны в ЕС Венгрия получила 20 миллиардов евро.

Сейчас ему ничего не дали и все были на него очень злые, поэтому никаких уступок в его пользу не было,

– сказал инвестиционный банкир.

Он предположил, что, вероятно, голосовать Орбана убедило давление. Западная пресса, например, писала, что Европейский Союз будет прибегать к жестким мерам относительно экономики Венгрии, если Орбан будет себя плохо вести.

Также был "план Б" от Евросоюза. Финансовую помощь Украине в любом случае согласовали бы, но если бы без Венгрии, то это для Будапешта имело бы негативные последствия.

Пряником здесь было общение Орбана с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и не только потому, что она приятная личность,

– отметил Фурса.

Сейчас Мелони лидер консервативных движений Европы и пытается их объединить. Она сказала Орбану, что если он себя хорошо будет вести, то его также пригласят присоединиться к движению.

"Орбану это льстит, он хочет к Джорджии Мелони в организацию. Конечно, не пряниками едиными убеждали венгерского премьера, ведь после саммита он был очень злой и раздраженный, поэтому это не тот шаг, который ему было делать приятно", – подытожил инвестиционный банкир.

Важно! По данным журналистов The New York Times, президент Европейского совета Шарль Мишель сыграл роль "плохого полицейского". Во время телефонного разговора 29 января Мишель заявил, что требование Орбана о предоставлении права ежегодного вето относительно фонда для Украины ни за что не будет утверждено. Кроме этого, он напугал венгерского политика словами, что некоторые члены ЕС рассматривают возможность запуска процедуры, которая полностью лишит премьера Венгрии права голоса.

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