Премьер-министр Виктор Орбан ветировал не одну инициативу ЕС. В Европе решают, что делать с этим скандальным политиком.

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Орбан – внутренний антагонист ЕС

В материале упоминается инцидент, который произошел в 2023 году на венгерском ТВ. Орбана спросили, может ли его антагонизм в отношении Брюсселя и Вашингтона оттолкнуть Венгрию от Запада и из Европейского Союза.

Наш план – не покидать ЕС. Наш план – завоевать его,

– ответил Орбан.

Глава правительства Венгрии сказал это вскоре после ветирования помощи Украине от ЕС на сумму в 50 миллиардов евро в декабре прошлого года. Поэтому лидерам ЕС пришлось 1 февраля 2024 года возвращаться в Брюссель, чтобы убедить Орбана снять вето. Однако эпического противоборства между венгерским премьером и другими 26 лидерами Евросоюза так и не произошло. Орбан отказался от вето в последнюю минуту перед началом саммита.

Как отмечает издание, глава венгерского правительства умеет раздражать европейских политиков, в частности Еврокомиссию и ее президента Урсулу фон дер Ляйен. Мало кто имеет иллюзию, что Орбан перестанет быть главным внутренним антагонистом ЕС.

Какие отношения у Орбана с Еврокомиссией

Журналисты напомнили, что Орбан до сих пор блокирует фонд ЕС, который оплачивает поставки оружия Силам обороны Украины. Кроме этого глава венгерского правительства затягивает с ратификацией вступления Швеции в НАТО. А еще он будет иметь несколько возможностей ветировать путь Украины к членству в Евросоюзе.

Издание пообщалось на условиях анонимности с лицом, участвовавшим в переговорах.

Отношения между Орбаном и Еврокомиссией полностью испортились. Между ним и фон дер Ляйен было нулевое доверие. Сегодня это немного изменилось, но не принципиально,

– сказал источник.

По мнению журналистов, Орбан может стать более изолированным. Однако сам премьер-министр Венгрии считает, что политика по обе стороны Атлантики смещается вправо в пользу его повестки дня. В эфире венгерского телевидения Орбан заявил, что Евросоюз якобы вернется к его образу мышления. Он хочет, чтобы ЕС не поддерживал сопротивление Украины российской агрессии, а давил на наше государство, чтобы Киев пошел на переговоры с Москвой.

Издание пообщалось с дипломатами относительно него. По их словам, Орбану нравится находиться в центре внимания. Этот политик, как умный участник переговоров, имеет долгую историю блокирования решений ЕС для получения уступок от Брюсселя. Однако чем больше была неуступчивость Орбана, тем неувереннее становились европейские дипломаты и официальные лица относительно целей венгерского премьера и его цены. В материале предполагается, что Орбан попытается заставить Брюссель выделить средства Венгрии, которые сейчас заморожены из-за беспокойства ЕС относительно верховенства права и антикоррупционных мероприятий в его стране.

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