Прем'єр-міністр Віктор Орбан ветував не одну ініціативу ЄС. В Європі вирішують, що робити з цим скандальним політиком.

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Орбан – внутрішній антагоніст ЄС

У матеріалі згадується інцидент, який відбувся у 2023 році на угорському ТБ. Орбана запитали, чи його антагонізм щодо Брюсселя та Вашингтона відштовхне Угорщину від Заходу та з Європейського Союзу.

Наш план – не залишати ЄС. Наш план – завоювати його,

– відповів Орбан.

Глава уряду Угорщини сказав це незабаром після ветування допомоги Україні від ЄС на суму у 50 мільярдів євро у грудні торік. Через це лідерам ЄС довелося 1 лютого 2024 року повертатися до Брюсселя, щоб переконати Орбана зняти вето. Однак епічного протиборства між угорським прем'єром та іншими 26 лідерами Євросоюзу так і не відбулося. Орбан відмовився від вето в останню хвилину перед початком саміту.

Як зауважує видання, глава угорського уряду вміє дратувати європейських політиків, зокрема Єврокомісію та її президентку Урсулу фон дер Ляєн. Мало хто має ілюзію, що Орбан перестане бути головним внутрішнім антагоністом ЄС.

Які відносини в Орбана з Єврокомісією

Журналісти нагадали, що Орбан досі блокує фонд ЄС, який оплачує постачання зброї Силам оборони України. Крім цього глава угорського уряду зволікає з ратифікацією вступу Швеції до НАТО. А ще він матиме кілька можливостей ветувати шлях України до членства у Євросоюзі.

Видання поспілкувалося на умовах анонімності з особою, що брала участь у перемовинах.

Відносини між Орбаном і Єврокомісією повністю зіпсувалися. Між ним і фон дер Ляєн була нульова довіра. Сьогодні це трохи змінилося, але не принципово,

– сказало джерело.

На думку журналістів, Орбан може стати більш ізольованим. Однак сам прем'єр-міністр Угорщини вважає, що політика по обидва боки Атлантики зміщується вправо на користь його порядку денного. В етері угорського телебачення Орбан заявив, що Євросоюз нібито повернеться до його способу мислення. Він хоче, щоб ЄС не підтримував опір України російській агресії, а тиснув на нашу державу, щоб Київ пішов на переговори з Москвою.

Видання поспілкувалося з дипломатами щодо нього. За їх словами, Орбану подобається перебувати у центрі уваги. Цей політик, як розумний учасник переговорів, має довгу історію блокування рішень ЄС задля отримання поступок від Брюсселя. Однак чим більшою була непоступливість Орбана, тим невпевненішими ставали європейські дипломати та офіційні особи щодо цілей угорського прем'єра та його ціни. У матеріалі припускається, що Орбан спробує змусити Брюссель виділити кошти Угорщини, які наразі заморожені через занепокоєння ЄС щодо верховенства права та антикорупційних заходів у його країні.

Що кажуть експерти про Орбана