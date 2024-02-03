Так, лідери найвпливовіших країн ЄС скоординували зусилля, аби змісити прем'єр-міністра Угорщини підтримати пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро для України. Як їм це вдалося – проаналізували журналісти західного ЗМІ.

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Як вдалося вмовити Орбана підтримати фінансування

The New York Times пише, що деякі європейські лідери жартували, що надішлють прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану рахунки за додаткові ночі, які їм довелося провести в Брюсселі для того, аби переконати його підтримати виділення фінансування для України. Інші ж – погрожували йому юридичним призупиненням членства в ЄС. Крім того, частина лідерів пропонувала разом випити, коли Орбан скаржився, що "європейська бюрократія налаштована проти нього через ідеологічну ненависть". За допомогою такої гри у "хорошого поліцейського – погано поліцейського" й вдалося вмовити угорського прем'єра.

Так, різносторонній тиск все ж змусив Орбана підтримати фінансування України й надати допомогу у розмірі 50 мільярдів євро.

Цей крок став особливо важливим як для України, так і для Європейського Союзу. Він допоможе утримати українську економіку на плаву протягом наступних чотирьох років,

– зазначили у The New York Times.

Хто був "добрим поліцейським" для Орбана, а хто – "поганим"

Журналісти зазначили, що президент Європейської ради Шарль Мішель зіграв роль "поганого поліцейського". Так, у понеділок, 29 січня, він зателефонував угорському прем'єру й під час розмови заявив, що його вимогу про надання права щорічного вето щодо фонду для України ні за що не буде затверджено. Ба більше, за словами західних журналістів, він також налякав Орбана словами, що деякі члени ЄС розглядають можливість запуску процедури, яка повністю позбавить прем'єра Угорщини права голосу. До слова, якби лідерам довелося піти на такий крок, то це стало б безпрецедентним використанням книги правил ЄС.

Після цього у грі з'явилася "добра поліцейська" – прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні. Вона, як зазначили журналісти, ідеологічний друг Орбана, який також виступає проти жорстких правил. Як пише ЗМІ, прем'єрка Італії та прем'єр Угорщини зустрілися в готелі "Amigo", де поговорили за пляшкою шампанського.

Сидячи на зелених оксамитових кріслах за пляшкою шампанського, пані Мелоні сказала йому (Орбану – 24 Канал), що він може більше виграти від ЄС, якщо підіграє. Вона припустила, що перегляд українського фонду у 2025 році певною мірою задовольнить його потребу в ретельному контролі витрат. Зараз не час опиратися,

– пише The New York Times.

Згодом у гру вступив президент Франції Еммануель Макрон, який також був "добрим поліцейським". Він, за інформацією журналістів, також зустрівся з Орбаном в готелі "Amigo" й у розмові припустив, що лідери ЄС могли б відреагувати на скаргу угорського прем'єра, що виконавча влада відмовляє у фінансуванні через "ідеологічну упередженість".

Весь цей час Віктор Орбан знав, що на цій же вулиці інші лідери збираються, щоб поговорити про нього. Там проходила зустріч між головою Європейської ради Шарлем Мішелем, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони твердо вирішили, що жодних подальших поступок – на кшталт розморожування грошей ЄС для Будапешта, якого Орбан домігся від своїх партнерів раніше – не буде. Ці слова було передано прем'єру Угорщини,

– зазначили журналісти.

Такі зусилля європейських лідерів були недаремні й Орбан врешті решт був змушений підтримати фінансування України й виділення допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Після оголошення рішення Урсула фон дер Ляєн наголосила, що угорський прем'єр не отримав жодних поступок за це рішення. Проте Орбан також намагався створити ілюзію, що буцімто вийшов з цієї суперечки переможцем.

"Місію виконано. Кошти Угорщини не потраплять на Україну, і в нас є механізм контролю наприкінці першого і другого року. Наша позиція щодо військового конфлікту в Україні залишається незмінною: нам потрібно припинення вогню і мирні переговори", – написав він у мережі після того, як в ЄС повідомили про рішення щодо фінансової підтримки України.