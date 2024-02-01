Це вдалося завдяки узгодженню позиції прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який висував умови ЄС щодо надання Україні допомоги. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зазначивши, що ключову роль в перемовинах з Орбаном зіграла, зокрема лідерка Італії Джорджія Мелоні.

До теми У Зеленського сказали, на що витратять 50 мільярдів від ЄС

Україну не кинули

Мелоні тричі проводила переговори з Орбаном, переконуючи його солідарно проголосувати за цю допомогу, і їй це вдалося.

Це серйозний геополітичний сигнал в Москву та у Вашингтон. В Москву, що ніхто в Європі не кинув Україну і не зморився від війни. А в Вашингтон, що Європейський Союз в складних геополітичних умовах знайшов мужність солідарно проголосував за допомогу Україні. Через це США залишається мало місця для негативного маневру. Напевно це підштовхне до ухвалення відповідних рішень на підтримку України вже в Сполучених Штатах,

– зазначив політолог.

Водночас після ухвалення рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро Орбан заявив, що йому вдалося домогтися виконання умов Угорщини в обмін на надання коштів Києву.

Зверніть увагу! Віктор Орбан, який виступав проти виділення Україні коштів від ЄС, змінив своє рішення після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Коли ж рішення було ухвалене, Орбан наголосив, що Угорщині вдалося домовитись про "механізм контролю" використання грошей для України. Також від його імені з'явився допис в соцмережі, де прем'єр Угорщини заявив, що угорці буцімто залишаються на "боці миру" і вони "не повинні давати гроші українцям". Він зазначив, що угорці "це вибороли".

Має застереження

Проте ситуація є іншою, ніж її представляє Орбан. Раніше Європейська комісія ухвалювала рішення про започаткування розслідування щодо обґрунтування виділення Угорщині 10 мільярдів євро.

Це було застереження, яке працювало на те, щоб Орбан ухвалив позитивне рішення. Також Європарламент прийняв резолюцію, де зазначалося, що потрібно позбавити Угорщину права голосу та інструменту шантажу Європейського Союзу. Орбан дістав застереження і по політичній, і по фінансовій лініях,

– пояснив Осипенко.

Проте ЄС пішов на зустріч Орбану. За його вимогою буде додаткове узгодження виділення коштів Україні через два роки. Хоча він наполягав, щоб ця процедура здійснювала через рік.

"Також прем'єр Угорщини домігся механізму обумовленості верховенства права. Це означає, якщо виділені кошти будуть загрожувати безпеці Європейського Союзу, то буде переглянутий бюджет і виділення цієї допомоги", – підкреслив Руслан Осипенко.

Більше про виділення Україні 50 мільярдів євро