Відповідну заяву прем'єр-міністр Угорщини розмістив у себе в фейсбуці. Він гордо заявив, мовляв, Угорщина домовилась про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України.
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"Ми це вибороли! Угорці не повинні давати гроші українцям! Ми не будемо брати участь у війні, не будемо посилати зброю, ми залишаємося на боці миру!", – заявив він.
Угорський лідер також висловив задоволення тим, що ринки позитивно відреагували на угоду.
Що відомо про рішення ЄС
- Лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility.
- На основі річного звіту Комісії про реалізацію Програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій.
- Угоди щодо цього вдалось досягнути після того, як найвпливовіші політики блоку поговорили з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, учора ввечері з ним зустрілись лідери Італії та Франції Джорджія Мелоні та Емманюель Макрон.