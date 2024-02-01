Відповідну заяву прем'єр-міністр Угорщини розмістив у себе в фейсбуці. Він гордо заявив, мовляв, Угорщина домовилась про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України.

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"Ми це вибороли! Угорці не повинні давати гроші українцям! Ми не будемо брати участь у війні, не будемо посилати зброю, ми залишаємося на боці миру!", – заявив він.

Угорський лідер також висловив задоволення тим, що ринки позитивно відреагували на угоду.

Що відомо про рішення ЄС