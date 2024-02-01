Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, нагадавши, що Орбан наклав вето на 50 мільярдів євро для України під час саміту ЄС, який відбувся в грудні 2023 року.

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Залучили "дипломатичний штурмовий загін"

Як наголосив Желіховський, Євросоюз працював над альтернативним рішенням, згідно з яким 26 країн-членів ЄС домовилися б про допомогу для України без Угорщини. Але Орбан таки забрав вето.

Інтрига була до останнього. Навіть сьогодні ще було невідомо, чи погодиться Орбан зняти вето. Саме тому було залучено "дипломатичний штурмовий загін", куди входили канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та керівники європейських інституцій на чолі з Урсулою фон дер Ляєн і Шарлем Мішелем,

– сказав Желіховський.

Кожен з них проводив розмову з Орбаном і мав свої методи впливу, щоб той таки погодився на виділення 50 мільярдів євро для України. Тут йдеться як про політичні, так і про економічні важелі.

Не варто забувати і про зусилля української дипломатії. Наприкінці січня відбулася зустріч глави МЗС Угорщини Петера Сіярто з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником ОП Андрієм Єрмаком в Ужгороді. Очевидно, що вдалося досягнути конструктиву.

Є сподівання, що надалі Будапешт буде більш зговірливим, щоб мати нормальні відносини як з європейськими партнерами, так і поліпшену співпрацю з Україною,

– підкреслив Желіховський.

ЄС схвалив допомогу для України: коротко