Володимир Зеленський назвав це рішення дуже важливим. Він не залишив без уваги те, що його підтримали всі 27 країн – членів Євросоюзу, хоч Угорщина довго й блокувала його.

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Це зміцнить нашу економіку

Це фінансування на кілька років. Зокрема, на 2024 – 2027 роки. Володимир Зеленський наголосив. що у довгостроковій перспективі це значно зміцнить нашу економіку.

Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію,

– написав він.

Рішення дійсно стало історичним. До слова, Дональд Туск, прем'єр – міністр Польщі розкритикував Орбана за те, що він неодноразово блокував виділення цього траншу. Він наголошував, такі переконання Орбана – небезпечні для всієї Європи.

Глава МЗС відреагував на рішення

Дмитро Кулеба також відреагував на це. Він вдячний Європейській раді за схвалення рішення про створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки.

Це рішення має історичне значення. Воно чітко демонструє, що будь-які розмови про нібито «втому» чи «зменшення підтримки» є неправдою,

– написав він.

Він зауважив, що Європа вкотре продемонструвала свою силу та здатність незалежно ухвалювати важливі рішення. ЄС показує лідерство та подає приклад для всього світу.

Крім цього, це також є чітким сигналом того, що сподівання Путіна "перечекати" рішучість України та світу є марними.

Шольц був переконаний, що рішення ухвалять