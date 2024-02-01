Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, напомнив, что Орбан наложил вето на 50 миллиардов евро для Украины во время саммита ЕС, который состоялся в декабре 2023 года.

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Привлекли "дипломатический штурмовой отряд"

Как отметил Желиховский, Евросоюз работал над альтернативным решением, согласно которому 26 стран-членов ЕС договорились бы о помощи для Украины без Венгрии. Но Орбан все-таки забрал вето.

Интрига была до последнего. Даже сегодня еще было неизвестно, согласится ли Орбан снять вето. Именно поэтому был привлечен "дипломатический штурмовой отряд", куда входили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони и руководители европейских институций во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем,

– сказал Желиховский.

Каждый из них проводил разговор с Орбаном и имел свои методы воздействия, чтобы тот таки согласился на выделение 50 миллиардов евро для Украины. Здесь речь идет как о политических, так и об экономических рычагах.

Не стоит забывать и об усилиях украинской дипломатии. В конце января состоялась встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком в Ужгороде. Очевидно, что удалось достичь конструктива.

Есть надежда, что в дальнейшем Будапешт будет более сговорчивым, чтобы иметь нормальные отношения как с европейскими партнерами, так и улучшенное сотрудничество с Украиной,

– подчеркнул Желиховский.

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